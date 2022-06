D1B: Après la faillite, les employés et bénévoles de l’Excel Mouscron sont dégoûtés et attristés

Si une nuit est passée depuis la terrible nouvelle qui les a frappés de plein fouet, quelques membres du personnel et des bénévoles paraissaient toujours aussi groggy ce mercredi matin au sein de la salle de presse du Canonnier qui était devenue leur QG. Bien sûr, tous se doutaient que la faillite devenait inéluctable au fil des jours. Mais l’officialisation aura été tel un coup de massue. « On continue à vivre, on n’a pas le choix », reconnaissait Philippe qui s’occupe du matériel et du flocage.