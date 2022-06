Après la faillite de l’Excel Mouscron, le phénix hurlu renaîtra-t-il de ses cendres?

Et elle est en passe de se révéler vraie une nouvelle fois. Tel le phénix, le football mouscronnois est en train de renaître de ses cendres. Depuis plusieurs semaines, sentant le vent tourner, un groupe de travail, avec notamment des forces vives du Futurosport, s’est réuni à plusieurs reprises afin de trouver des solutions pour les jeunes et pour les filles qui ont brillamment obtenu le titre en Provinciale 2 pour celle qui reste leur première saison.

Ce mercredi, les différents membres se sont vus une nouvelle fois et ont confirmé leur volonté de relancer un projet footballistique pour et par les Mouscronnois. Le tout sous le biais d’un nouveau club: " Une nouvelle équipe dirigeante sera mise en place. Elle sera articulée autour d’investisseurs locaux, du pouvoir communal et de l’IEG" , détaille le groupe par voie de communiqué.

Une équipe en P4 pour les jeunes?

Concrètement, ce nouveau projet permettra de sauver ce qu’il reste des jeunes du Futuro et l’équipe féminine. " À cet effet, différents intervenants ont pris des décisions urgentes pour assurer la continuité des équipes premières féminines, jeunes tout en incluant la mise en place d’une équipe première en quatrième provinciale (NDLR: formée en majorité des joueurs les plus âgés encore présents au centre de formation)."

La priorité est également de permettre aux jeunes du centre de formation de poursuivre au niveau interprovincial. Le plus haut niveau possible depuis que Mouscron a été éjecté du football professionnel. C’est possible grâce à un point spécifique du règlement de l’ACFF. Le dossier a été remis et la nouvelle structure est en attente de la décision définitive de la Fédération francophone.

Si elle était positive, de nouvelles structures seraient mises en place. En attendant, le groupe fait appel aux bonnes âmes qui ont envie de voir le ballon rond encore rouler en cité des Hurlus. " Les éléments complémentaires seront communiqués ultérieurement. Mais un appel est lancé à toute personne de bonne volonté souhaitant apporter sa pierre à l’édifice que ce soit sur le plan financier ou humain. Nous comptons sur votre soutien afin de porter ce nouveau projet Mouscronnois avec et pour les Mouscronnois. "

Parmi les personnes participant à ces fameuses réunions, on retrouvait notamment Pierre Huys, Olivier Croes, Philippe Saint-Jean, Albert Semedo, Eddy Callaert, Philippe et Guy Brutasaert, etc. Des personnes qui ont prouvé leur force de travail et leurs compétences au sein du centre de formation. Des personnes qui ont également la tête bien sur les épaules et qui devraient la garder. Avec une telle équipe, Mouscron pourrait retrouver un club stable. Un club qui pourra peut-être monter les étages tranquillement. Sans vivre la folie des grandeurs comme ce fut le cas à deux reprises déjà. Quitte à ne jamais reconnaître un jour les joies du football professionnel. Mais est-ce vraiment l’essentiel actuellement?