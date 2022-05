On sait désormais quelle équipe jo uera dans quelle série provinciale

P1: Biévène rétrogradé et remplacé par Luingne

En P1, le sort de Hornu reste en suspens mais, à la suite de la fin du tour final des P2 ce dernier dimanche, on connaît les quinze autres équipes qui composeront avec certitude la série lors de la saison 2022-2023, dont la date de la première journée a été tout récemment communiquée: le CP a prévu le début des hostilités le dimanche 21 août!

Au sein de l’élite provinciale, en attendant dès lors Hornu, neuf équipes sur seize ont renouvelé leur bail: Le Rœulx, Ransart, Gilly, Soignies, Montignies et quatre de nos équipes régionales, Belœil, le Pays Blanc, Péruwelz, Molenbaix. Quatre formations basculent à l’étage inférieur: Houdeng, Biévène, Morlanwelz et Snef. Monceau, en champion qu’il est, accède à la D3A! Cela fait cinq équipes à remplacer. Arrivent PAC Buzet qui descend de nationale mais aussi Luingne, Flénu et Courcelles, tous trois champions de P2! Complète le lot des promus Mons B, récent vainqueur du tour final devant Mesvin qui montera aussi en P1 pour remplacer numériquement Hornu si ce dernier venait à accompagner Monceau en D3 via une victoire à l’interprovincial.

P2A: il va manquer une équipe de Wapi

Dans la série de P2A, une fois n’est pas coutume, pas mal de chamboulement, non pas en raison d’un gros nombre de montants mais bien à la suite d’un nombre élevé de descendants. Esplechin et Havinnes, derniers classés, repartent en P3 et sont accompagnés par Meslin et Péruwelz B, tous les deux victimes des barrages.

Une cinquième équipe quitte la série mais, elle, par le haut: faut-il rappeler que le champion Luingne accède à la P1?

C’est donc quasiment un tiers de cette P2A qui est à recréer. Biévène, l’un des descendants de P1, fait le chemin inverse de Luingne. Titré en P3A, le Pays Blanc B est le deuxième nouvel arrivant. Deux autres clubs ont aussi connu les réjouissances de la montée mais via le tour final: Néchin et la Montkainoise. Nous voilà dès lors à quatre! Mais il en manquera un… Restera à trouver une seizième équipe pour venir compléter une série A qui ne sera plus 100% Wapi. Un Montois sera à désigner: Mesvin, s’il ne doit pas remplacer Hornu en P1, Neufvilles, Frameries, Cuesmes, Elouges, Jemappes ou Vacresse? Par le passé, plusieurs de ces équipes ont déjà évolué en 2A.

Seulement une équipe régionale en moins en P3

En P3, c’est une habitude, les équipes de notre région doivent se partager entre une série A estampillée Wallonie picarde et une série B qui est plus un bon mixte avec le Borinage. Cette saison-ci, on suivait ainsi sept équipes en P3B. Qu’en sera-t-il lors de la prochaine campagne?

Un premier constat est à faire, aucune de nos équipes de P4 – il y avait pourtant du beau monde sur la ligne de départ avec Leuze, Molenbaix B, Rumes, Templeuve B, Isières B, le Risquons-Tout, Flobecq, Biévène B et on en passe! – n’a pu décrocher un des billets de montants en P3 via le tour final. C’est ainsi que seuls Luingne B et Hérinnes, champions en P4A et en P4B, arrivent à l’étage supérieur.

Ce qui est nettement insuffisant pour combler les départs. Il y a donc ceux vers le haut du Pays Blanc B, de la Montkainoise et Néchin, plus ceux vers le bas de Wez, l’Union B, Taintignies et Meslin B.

Ainsi, resteront en P3A Bléharies, la Squadra Mouscron, Béclers, Rongy, Thumaide, Ellezelles, le FC Tournai B, Escanaffles, Velaines et Ere B. Soit dix équipes! Il en manque six pour disposer du championnat complet. Seront bien sûr inclus les promus Luingne B et Hérinnes, où Hermann Bapes a été annoncé comme entraîneur en remplacement de Steve Delgrange. Et on ajoute aussi les descendants de P2, à savoir Péruwelz B, Meslin, Havinnes et Esplechin.

Deux et quatre, ça fait six; le compte est bon! Et l’on ne devrait donc pas toucher à nos équipes régionales jouant en série B que sont le Pays Vert B, Belœil B, Pommerœul, Harchies-Bernissart, Chièvres et Vaudignies. Sans Meslin B, elles ne seront juste plus que six au lieu de sept!