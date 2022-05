Les plaisirs seront doublés à l’ACRHO

Deux courses au programme de l’ACRHO ce prochain week-end. Cela commencera dimanche avec la Kainoise ! La quatrième course « challenge », et aussi la deuxième des quatre « longues » – un vrai semi-marathon de… 21,100 km précis ! – est au programme ce 5 juin avec un départ donné au bout de la rue du Stade communal (du côté rue du Vert Lion) à 9 h 30. Et il sera donné à l’heure ! On pourra passer à l’inscription dès 8 heures, n’attendez donc pas le dernier moment afin de rejoindre le Collège Notre-Dame de la Tombe, rue Abbé Dropsy à Kain. Sachez qu’il est indispensable d’avoir au moins 16 ans à la date du 5 juin, pour participer à l’épreuve. Notez aussi que tous modes d’accompagnement sont formellement interdits, qu’ils soient cyclistes, à trottinette ou animaux à quatre pattes ! Les renseignements : Annick Ramu au 0474/55.47.04 ; Gaëtan Cornu au 0498/83.24.59.