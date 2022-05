Filles: deux nouveautés!

Du côté féminin, la P1 hennuyère devrait connaître une révolution. Débarrassée d’Ellezelles, de Tournai, Flénu et Mesvin, tous forfaits en début ou en cours de saison, la série, qui passe à douze équipes au lieu de dix, perd aussi Charleroi B qui monte en D2. Selon toute vraisemblance, Havinnes et Mons B descendront de nationale. Ils retrouveront en P1 le Pays Vert qui y prestait déjà, Mouscron et Herseaux qui sont promus, comme La Louvière, Morlanwelz, Erpion ou Soignies. En P2, on n’a pas retrouvé trace de Flobecq dans la liste des équipes inscrites. Par contre, le projet féminin d’Escanaffles se concrétise bien. Et on a découvert celui de Taintignies. Les deux CS seront donc représentés chez les filles en championnat dès la prochaine saison. Et Acren aura bien une deuxième équipe ! L.D.