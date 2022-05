Daniel Vandendaul bouclera la boucle

Pour le Lessinois Daniel Vandendaul, c’est la plus courte distance qui sera au menu du jour. "Je m’aligne sur ce qu’ils appellent désormais la Castèle, qui se répartit sur quatre journées avec des étapes d’environ 50 kilomètres, hormis le prologue qui se fait sur une petite dizaine de bornes , précise le marcheur de 68 ans. Et c’est parce que l’épreuve propose des alternatives aux Paris-Colmar d’antan, où l’on devait jour et nuit pour avaler les près de 500 km, que je me lance une dernière fois sur une course qui m’a toujours séduite de par son aura."

Car c’est clairement la Mecque du grand-fond même si, au fil des années, on s’est éloigné de ce qui se faisait par le passé. "On n’est plus trop dans le même délire qu’en 88 lorsque j’ai fait troisième, sourit Daniel qui ne boude toutefois nullement son plaisir. Il y a une évolution de la marche avec des choses qui me plaisent et d’autres moins. Si je suis encore là, c’est parce qu’il y a cette possibilité de participer aujourd’hui à un Paris-Alsace sur 230 km (NDLR: il y a aussi la Vosgéenne sur 300 bornes et la Mythique sur 500) . Faire 50 km par jour, je m’en sens toujours capable et c’est pourquoi je me suis dit: “Allez, on y va une toute dernière fois!” Même si, en 2019, je sais que j’avais dit que ce serait tout et que j’ai fait 2021 et que je fais 2022. Mais après cette édition, je tiendrai parole…"

En attendant, il y a la course à vivre à partir de ce mardi, depuis Marne-la-Vallée, jusqu’à Kaysersberg, ville d’arrivée le samedi. "Mais ça va être super,

s’exclame Daniel avec son enthousiasme légendaire. Tous les voyants sont au vert, ma préparation a été très bonne, je me suis super bien entraîné, je suis allé en stage, j’ai fait des tests à l’effort, la mécanique est en parfait état de marche. Mon équipe encadrante est fidèle au poste et motivée comme jamais. J’espère un Top 3 même si je ne connais pas la concurrence et même si le but est de finir en beauté, dans la joie et la bonne humeur."