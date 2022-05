D1B: L’Excel Mouscron mis en faillite, c’était le seul scénario possible…

Au terme de ce délai, et malgré de fortes réductions de charges envisageables, aucune solution n’a été trouvée afin de financer une PRJ. Le Conseil d’Administration a donc décidé de faire aveu de faillite.

C’est avec beaucoup de peine et de déception que nous avons dû nous résoudre à prendre cette décision ", a fait savoir le club par communiqué.

Dernièrement, un petit espoir était revenu avec l’arrivée d’une piste suissesse. Mais comme beaucoup d’autres, elle n’aura pu aboutir. Lundi, une réunion entre les joueurs et la direction (représentée par le CEOBenjamin Seillier et MeDuchêne) avait permis de trouver un accord au niveau des contrats. Le groupe hurlu acceptait de ne toucher que trois mois sur les cinq restants et de voir leur contrat rompu pour la saison prochaine. Un procédé qui permettait de baisser la dette actuelle et de réduire le budget pour l’éventuelle saison à venir. Mais le souci restait le même: personne n’était prêt à mettre la somme suffisante pour permettre la continuité du club…

En réalité, cela faisait de longues semaines, voire plus, qu’un tel dénouement semblait inéluctable. Renvoyé dans le football amateur, suite au refus de sa licence pro face à la commission et face au C-Sar en appel, Mouscron ne pouvait plus survivre vu la dette créée au fil des ans. Mais surtout dans le courant des derniers mois suite à l’annonce de Gérard Lopez de vouloir vendre le club.

Une situation pourrie depuis des années

Mais le Luxembourgeois, s’il fait partie des fossoyeurs du REM, ne pourra pas être tenu comme seul responsable du naufrage hurlu. Cela faisait de nombreuses années que la situation se détériorait avec l’enchaînement d’investisseurs aussi exotiques que nauséabonds (Zahavi, Piempongsant…). Le ver était dans le fruit depuis longtemps. L’absence de plan et de gestion sous l’égide de Patrick Declerck et de Paul Allaert à l’époque aura conduit Mouscron tout droit à sa perte. Même si le président se dédouanait il y a peu sur le plateau de la télévision locale, osant même dire qu’il " partait avec le sentiment du devoir accompli ", il est l’un des principaux responsables de cette 2efaillite en moins de quinze ans!

Mais le temps de désigner les véritables coupables de ce scénario catastrophe viendra… Et ils sont certainement plus nombreux que beaucoup le pensent.

Mais ce soir, c’est surtout vers l’humain que vont les pensées. Car socialement, la disparition du REMest un désastre. Du jour au lendemain, ce sont une dizaine d’employés (chargé de communication, comptable, assistant de direction, jardinier, intendant, femmes de ménage…) qui se retrouvent sur le carreau.

Ce sont également une petite trentaine de joueurs qui vont devoir se chercher un nouveau club. Et comme le disait Clément Tainmont chez nos confrères de Sudpresse: " Tout le monde ne retrouvera pas un projet ". Sur les réseaux sociaux, de nombreux Hurlus ont affiché une photo d’eux sur le terrain en noir et blanc. Histoire de montrer leur soutien mais aussi leur tristesse. Ceux que nous avons eus par messages en soirée nous faisaient part de leur tristesse. " Même si on s’en doutait, cela fait mal. On gardait un petit espoir ", nous glissait Manu Angiulli.

Une solution pour les filles et les jeunes?

Pour les jeunes et les filles, une solution a été proposée par le CA: " En parallèle de cela, des démarches envers l’ACFF ont été entreprises afin de permettre aux équipes féminines et masculines du Futurosport d’évoluer au plus haut niveau possible, c’est-à-dire en 1reprovinciale pour les filles et en interprovinciale pour les garçons. " Une démarche qui paraît difficile à mettre en place. Et quoi qu’il arrive, cela devra alors se faire sous un autre patronyme. Parce que le matricule 216 est voué, lui, à disparaître. Mais cela ne signifie pas forcément que ceux qui ont provoqué la faillite s’en sortiront indemnes…

Quant à l’avenir, il s’écrira peut-être avec le rachat d’un matricule (Molenbaix?). Mais y aura-t-il quelqu’un tenté de réitérer une expérience qui a tourné à l’échec?

Nous reviendrons sur cette triste nouvelle et sur les implications dans L’Avenir ainsi que sur tablette , smartphone ou PC