Un sentiment d’impuissance pour Isières

Les quinze filaient et les jeux s’accumulaient pour un score sévère de 1-7 à la pause, le champion en titre se révélant sans pitié pour la Fraternelle.

Mais vu sa troisième place au classement et une réputation de vrai trouble-fête à défendre, Isières ne pouvait rester sans la moindre réaction. Elle arrivait mais s’avérait insuffisante pour espérer refaire un retard trop conséquent. Elle manquait aussi de peps que pour empocher une unité qui constituait malgré tout le minimum espéré par les Athois après avoir trébuché quatre jours plus tôt à Grimminge. "5-13, c’est décevant!, reconnaissait Renaud Raguet. On a pourtant cru jusqu’au bout à ce sixième jeu qui nous aurait permis de prendre un point. Mais ça n’a pas voulu tourner pour nous ce dimanche! Ajoutez quelques décisions arbitrales en faveur d’un Kerksken qui, à la base, n’a déjà pas besoin de cela et vous vous rendez compte que cela devient trop compliqué. Maintenant, il faut avouer que l’adversaire était un cran au-dessus. En première armure, ils ont été impitoyables. Tu sais d’avance que si tu ne prestes pas à 100%, ce n’est pas possible d’en venir à bout. Et il y avait bien trop de déchets dans notre jeu…"

Voilà Isières battu pour la quatrième fois en sept sorties de championnat, et un recul à la septième place du classement! "Est-on en difficulté? Non mais on voit que certaines choses qui tournaient en notre faveur l’an passé ne nous sourient pas actuellement. Mais ça viendra! On se rend compte également que le championnat est plus homogène, il y a plus de surprises et c’est tant mieux. On a ainsi été battu à Galmaarden qui a sorti une lutte remarquable ce jour-là; on se fait battre par Grimminge qui reste ultra-compliqué à jouer chez lui… Aucun match ne sera gagné d’avance. Mais en restant solidaire, ça finir par payer, on finira bien par regagner." Le prochain week-end ne sera pas évident pour la Fraternelle: Baasrode, puis Maubeuge au menu!

Rien ne sert de courir…

En face, après l’extrême concentration qui est ressortie de la prestation sérieuse, ce sont de larges sourires qui se lisaient sur les visages des Michiels Boys. Ryan Sauvage ne s’attendait pas à voir les siens s’en sortir aussi facilement dans les chiffres. "On empoche un point bonus car on était venu pour deux à la base, confiait le grand-milieu de Kerksken. En première armure, on a beaucoup remis dans le jeu, laissant Isières commettre les erreurs. L’adversaire a ensuite réagi, jouant plus juste, mais on a gardé la mainmise, sans être exceptionnel."

Avec ses 16 points, Kerksken continue à partager le leadership avec Thieulain. "Mais ça n’a finalement que peu d’importance, faisait remarquer Ryan. Avec le retour des play-off, pas la peine d’avoir un avantage de 15 points! Vous pouvez être huitième au terme de la phase classique et garder une chance d’être champion… Ça minimise l’importance de cet aller-retour. S’il y avait un véritable enjeu, vous auriez vu bien plus de monde à la lutte de ce dimanche, non?" On ne peut lui donner tort même si le public local n’a pas manqué de mettre l’ambiance.