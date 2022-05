Thieulain en démonstration

On se contentera de souligner l’évolution du score de la lutte entre Thieulain et Acoz : enchaînement de cinq jeux pour les Canaris, court intermède des Coquis et nouvel enchaînement des locaux, mais de huit jeux cette fois, pour un 13-1 déconcertant ! Et une première place préservée par Tanguy Metayer et consorts. Confirmation attendue ce prochain week-end face à Galmaarden et Grimminge ! Mais gare à ce dernier, vainqueur d’Isières jeudi et d’Ogy ce dimanche. Ogy qui a raté le coup, menant 3-0 et plus tard 10-8 avant de quelque peu craquer pour s’incliner 11-13. Mais un point de pris avant un enchaînement des plus indigestes avec Kerksken, suivi de Baasrode. L.D.