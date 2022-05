Mark Mandemaker, vainqueur en surclassement

La première partie de course, avec neuf petits circuits dans les rues d’Orroir, ne permet pas de réellement écrémer la meute mais à l’entame de la toute première ascension de l’Enclus, le Néerlandais Mark Mandemaker et Robin Warrant, venu de la province de Luxembourg, se font la belle. Derrière, le peloton tarde à réagir et Dany Gabez tente de sortir en contre. Si Gabez capitule, les deux leaders accentuent leur avance et on comprend très vite que la victoire ne peut leur échapper. Dans l’avant-dernier tour, Mandemaker fera parler son explosivité pour lâcher Warrant et s’imposer de bien belle façon tout en s’avouant surpris du résultat: "On m’avait parlé du circuit qui pouvait me convenir et mon père n’a pas hésité à faire le long trajet de plus de 2 heures pour me conduire. Je viens de la région de Rotterdam où j’ai déjà gagné à deux reprises cette année mais, dans mon pays, nous roulons souvent sur des circuits courts et tout plat. C’était donc une fameuse découverte mais en Robin Warrant, j’avais un compagnon d’échappée idéal."

Warrant, un coureur complet qui s’est déjà imposé à cinq reprises cette année sur route, piste et en chrono, reconnaissait sportivement la suprématie du vainqueur du jour tout en se réjouissant de décrocher le deuxième podium de sa semaine: "Mon prochain objectif est le championnat provincial Namur-Luxembourg-Brabant wallon dans une semaine mais je suis satisfait de me prestation sur un circuit exigeant."

La révélation Cailleau

Dans les rangs de nos régionaux, c’était la soupe à la grimace pour Édouard Claisse, perturbé par des soucis mécaniques alors qu’il tentait de partir en contre avec le champion de Flandre orientale Cedric Keppens. Le Frasnois Robin Schirrmeister était, pour sa part, content d’avoir montré les couleurs d’IWG-Wanty en finissant en onzième position après des prestations plus discrètes: "J’ai su sortir à plusieurs reprises du peloton, je suis souvent resté avec les costauds. On s’est par contre trompé, pensant que les fuyards n’iraient jamais au bout de leur effort. Pour cette première année dans la catégorie, j’espère bien poursuivre ma progression et si possible aller chercher un bouquet."

La belle révélation aura été le Rumois Nathan Cailleau qui termine dans le peloton, confirmant ses récents progrès: "Je me définis comme grimpeur, donc j’espérais bien me montrer. J’ai malheureusement été lâché dans une des descentes de l’Enclus mais mes efforts en poursuite m’ont finalement permis de rentrer et d’aller chercher une place d’honneur."