Il nous l’avait dit: "Une finale reste une finale et tout peut se passer, dans le bon sens comme dans le mauvais, mais ce serait formidable si on pouvait effacer la déception de 2019." En avant-match de la finale que ses U15 devaient disputer face à Gosselies, Justin Merlin s’était souvenu de la finale que ses mêmes Luingnois, alors U12, avaient jouée il y a trois ans et perdu 0-4 contre La Louvière.

Cette fois, l’adversaire était différent et le scénario l’a également été pour le plus grand bonheur de Justin et ses joueurs qui n’auront pas eu assez du temps réglementaire pour se défaire de Gosselies, devant avoir recours à la séance des tirs au but pour connaître la délivrance. "Mais aussi une forme de paralysie tant les émotions ont été intenses vu le scénario, commentait le coach luingnois. Beaucoup ont sauté dans tous les sens, personnellement j’ai mis un peu de temps à réaliser. J’étais comme KO car ce n’est pas comme si on avait gagné 5-0. On a galéré, c’était tendu jusqu’à une séance de penalties pas simple du tout à gérer pour des gamins de cet âge."

Une loterie pour laquelle Luingne a mis toutes ses chances de son côté. "J’ai deux excellents gardiens, Florian Van De Walle et Yohan Depoorter. Le premier cité a joué le match mais a été remplacé par le second pour les tirs au but. On l’avait préparé pour ça, on savait qu’il était prêt à nous sortir quelque chose. En repoussant trois essais, il a dégoûté l’adversaire. Que ce soit lui qui offre la victoire, ça représente les valeurs du groupe. Chacun y a un rôle prépondérant. On est une véritable famille!"

Venus en bus, les Cleugnottes sont repartis en faisant la fête. "Sur la route, puis à la buvette du club. Les dirigeants étaient fiers des gamins. Ce succès représente le travail de toute une école des jeunes. On travaille dur depuis mi-juillet et là, le soulagement est total. Mes joueurs vivent un moment charnière de leur jeune apprentissage: ils savent ce que c’est de gagner et prennent conscience qu’ils peuvent le faire. Ils offrent par la même occasion une première Coupe du Hainaut à leur club, ça restera un moment inoubliable pour eux. Quelle fierté pour moi d’encadrer un tel groupe dont le calme sur le terrain a été la clé de la réussite!"