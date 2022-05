Les Enghiennois ont flirté avec le paradis

Le scénario auquel on a assisté ce dimanche à l’ombre du stade Tondreau ceinturé par une belle cohorte de supporters des deux camps et un kop montois bien en voix, c’est du Enghien pur jus! Secouées en première période par une formation de jeunes Dragons crachant le feu grâce à leur vivacité et des automatismes bien huilés sur leur synthétique, menées de deux buts à l’approche de l’heure de jeu, les troupes de Bernard Lenelle ont montré un bien meilleur visage ensuite – réussissant à combler leur retard – avant de céder en fin de rencontre. "Je n’ai vraiment rien à reprocher au groupe, je ne peux que le féliciter, déclarait ainsi le coach des Titjes à l’issue de la partie. Après une première période trop moyenne au niveau de la volonté et de la vitesse d’exécution, on a bien rectifié le tir. On revient bien et à 2-2, si la volée de Matthew (Verhaeren) termine dans la lucarne, qui sait alors? À partir de l’égalisation, j’ai senti que les retours défensifs devenaient compliqués pour certains après les efforts consentis. Mon seul petit regret est de ne pas avoir réussi à tenir le 2-2 plus longtemps histoire de faire douter Mons B davantage. On a craqué physiquement sur la fin face à une équipe jeune et affûtée techniquement. Chez nous, la volonté énorme est là tout comme le physique mais ça ne suffit pas toujours à combler un déficit de bagage technique. On savait fort bien que les fins de rencontre de ces jeunes Dragons étaient souvent pénibles pour les adversaires."