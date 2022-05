Bassilly a fait plier Steenkerque sans réussir à le faire rompre

Si les Sillyiens avaient le sourire malgré la défaite, l’ambiance n’était pas la même du côté d’Ollignies. Face à Villers, les Sardines se sont inclinées 12-13 après avoir mené 11-8 et 12-10. De quoi donner des aigreurs d’estomac à Eddy Burgue. "Cela m’énerve de perdre un match de cette façon! On avait tout en main pour l’emporter mais on n’est jamais arrivé à conclure. La faute à la mauvaise gestion du stress. Dommage car on pouvait accrocher une équipe du Top 4. Et peut-être y avait-il plus d’envie du côté de Villers."