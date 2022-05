Un Excel Mouscron en nombre à Enghien

Mouscron – Olympic (sam. 12h)

La première finale qui concerne l’Excel sera celle des U11 coachés par Ahmed Hasnaoui qui affronte l’Olympic Charleroi. "Je suis à Mouscron depuis six ans et c’est la seconde saison de suite que je m’occupe de ce groupe qui est commun à celui des élites. Au niveau des entraînements, il n’y a pas de distinction: tout le monde est mélangé! Ce qui donne à tous un niveau de jeu très intéressant, confie un coach qui, malgré tout et contrairement à ce qu’il a pu entendre des adversaires, ne peut faire passer à sa guise des éléments d’un groupe à un autre. Il y a une charte à respecter en Young Cup et c’est par conséquent un effectif assez fermé, sans élites, qui ont participé à cette compétition."

Une Coupe du Hainaut qui laisse Ahmed sur un double sentiment. " D’un côté, sans manquer de respect aux adversaires, parfois, je n’ai pas vu trop de foot! D’un autre, ces matches permettent de voir ce qui se passe ailleurs, par exemple du côté de Charleroi où, au niveau formation, ça bosse très bien! Il y a le Sporting et, derrière, l’Olympic, que l’on joue en finale. Un adversaire costaud, avec de belles qualités, qu’on a déjà affronté en Jartazi Cup (NDLR: Coupe de Belgique officieuse) et une fois en tournoi. On sait que ça s’annonce très serré!"

Mouscron – Gosselies (sam. 13h30)

Toujours samedi, suivra la finale U14 avec les Hurlus de Thierry Durand qui seront opposés à Gosselies. "Un adversaire que l’on a rencontré en championnat avec deux duels très accrochés: un nul chez nous et un court succès là-bas, se souvient le coach arrivé en octobre pour s’occuper du groupe en compagnie de son compère Milton Seita Da Costa. On a gagné le championnat provincial et on espère signer le doublé avec cette Coupe. C’est tout à fait possible car, malgré la situation du club, on sent les gamins concernés par l’événement."

Avec une idée bien précise en tête! "On veut véhiculer une dernière fois une bonne image du club ou du moins de son centre de formation, précise celui qui officie également en tant que directeur de l’Académie depuis trois ans. C’est en quelque sorte un dernier petit bar oud d’honneur qu’on souhaite s’offrir. On a un bel ultime événement à jouer, faisons-le sans se soucier de l’avenir! On a envie de faire le job jusqu’au bout, tout en n’oubliant pas de surtout prendre du plaisir. En sport, ça reste le plus important!"

Mouscron – Houdeng (sam. 15h15)

Du rouge et du blanc également chez les U19 avec le groupe de Henri Decabooter qui veut finir sur une note positive une saison exceptionnelle. "On a fini champion invaincu: 29 victoires, un seul revers en préparation estivale et deux nuls! Il y a trois semaines, on a gagné le beau tournoi de La Louvière grâce à un jeu spectaculaire, précise fièrement un entraîneur passionné. Je suis heureux de leur travail, de leur évolution, du foot qu’ils proposent. Cette finale de la Young Cup, c’est une dernière échéance attendue avec grande impatience. On aspire à tout donner une dernière fois même si on prépare ce match dans un contexte difficile lié à la situation du club depuis un petit moment. Mais les joueurs gèrent tout ça d’une manière admirable. J’ai juste l’impression que, grâce à la maturité affichée, ils sont prêts! L’heure est venue de montrer que le travail paie et qu’au bout des efforts, il y a une récompense. Gagner la finale permettrait de créer une mémoire collective de cette superbe saison marquée par des remises en question régulières."

Mouscron – Snef (dim. 14h30)

Seul représentant de Mouscron qui se produira le dimanche et non samedi, l’équipe U13 du duo Abdelkader Bouchakour et Mohamed Slim a, comme ses comparses du Futurosport, envie de briller à Enghien. "On a un très beau noyau regroupant 26 joueurs, élites et provinciaux mixés, relate Mohamed. Je suis le T1 des élites, Abdel l’est pour la seconde équipe et on s’épaule mutuellement en prenant le rôle d’adjoint quand on sait jongler avec les horaires des matches."

Rayon résultats, la saison du second groupe a juste été tonitruante. "On a tout gagné dans un championnat ne correspondant pas à notre niveau. La YC a permis d’avoir un autre style d’opposition à certains moments afin de faire progresser les gamins dans le contexte des matches. On a d’ailleurs souffert en demi-finales face à Ransart qui nous avait battus mais qui a été sanctionné pour défaut de carte d’identité. Repêché, on espère aller au bout désormais car tout le groupe mérite ce trophée. Snef, on ne connaît pas et on n’a pas cherché à connaître car on joue sur nos qualités, non sur les défauts de l’adversaire. À cet âge-là, c’est sur son propre jeu qu’il faut se concentrer."