«Mes joueurs peuvent écrire l’histoire»

Bon sérieusement Bernard, un petit 0-1 et on est reparti pour un tour de carrousel ? « Mais exactement ! On va aller gagner 0-1 et on ferme la baraque derrière, sourit le coach enghiennois qui donnera tout à l’instar de ses troupes pour créer une belle surprise. Le gros avantage de mon groupe, c’est qu’il est composé de gars capables d’écrire l’histoire du club ! Mesvin et Mons B, ce sont deux styles de jeu différents : physique pour le Léo, technique et jeune pour les Montois qui auront l’avantage de faire descendre quelques joueurs de leur formation de D3. Tout match est toutefois à jouer, on se déplace pour gagner même s’il faut rester raisonnable et se dire que l’avantage est dans le camp local. On ira pour continuer notre fête du foot, jouer crânement notre chance. Je récupère pour l’occasion Piette, Verhaeren et Lecomte alors que Baudoux, mon capitaine, et Magnus sont tous deux suspendus. » Pour le dernier match de la saison ? On n’oserait prendre les paris mais il serait vraiment très étonnant que la décision quant à la montée ne tombe pas à la fin de ce week-end… N.N.