François Clais en véritable patron sur ses terres

On a assisté avec plaisir au retour, en spectateur, de Jules Dumortier, et de David Falce, redevenu Nordiste, qui a terminé huitième et premier V2, en 33.31. Le trio féminin est composé de… Virginie Dujardin, 53e en 38.37, soit à un tempo au kilomètre de 4.06, suivie à moins d’une minute de Pauline Vandenberghe qui s’est bien améliorée depuis 2016 où elle avait notamment couru le Foyer à du 4.37; ce mercredi, 4.12! Et pour compléter le podium, classée 71e, Marjorie Murez qui est arrivée en 39.47.

Prochain rendez-vous de l’ACRHO: le dimanche 5 juin, à 9h30 au Collège de Kain, avec la Kainoise et ses quelque 21,100 km. Notez qu’après treize épreuves, 77 noms figurent au classement provisoire de l’ACRHO où Victor Vico a relégué Jimmy Minet à la deuxième place. Jo Van Den Brulle est, lui, troisième. La première dame est Virginie Dujardin et est classée 24e. Alisson Haillez est 30e et Marie-Jo Collie, 38e.