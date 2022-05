Et à la fin, c’est bien Tournai qui gagne

Voici les derniers résultats enregistrés! Les U7 ont dominé Uccle 19-3. Les U8 ont battu Chessy 24-8. Les U10 se sont débarrassés sur la marque de 6-3 de La Louvière. Déplacement victorieux à Enghien du groupe des U11 qui a vaincu Chessy 2-3. Succès 1-7 pour les U12 à Péruwelz! Les U16 ont vaincu Pingouin 2-0. Du côté des filles, les U14 ont dominé Primerose 0-8; les U16 ont pris la mesure d’Uccle 4-3 pour démontrer que la formation de la jeunesse est de qualité du côté du club de la Cité des cinq clochers. Encadrants et moniteurs peuvent se montrer fiers du boulot accompli tout au long de la saison.

Pour couronner cet inoubliable week-end, les équipes seniores se devaient également de gagner leurs matches. Ce que l’ont fait sans hésiter les deux équipes de dames et les messieurs 2.

Dimanche passé, c’était donc le dernier match pour Le Chenil, soit l’équipe 2 masculine,

qui accueillait Primerose, dernier au classement. Bien que le match n’ait pas grand intérêt d’un point de vue position au tableau final, Tournai a eu à cœur de terminer en beauté et c’est Robin Decléty qui ouvrait le score, via une fusée en lucarne. Le match se poursuivait et Tournai dominait largement afin de planter le 2-0 final via Henry Claeyssens. Et voilà dès lors les Tournaisiens avec pas mal de néophytes qui finissent sixièmes! Quant aux deux formations féminines du THC, elles l’ont emporté, sur le papier, 6-0 et 9-0.

Quelques petites infos pour finir! Il reste un match en ladies ce lundi; les plus de 35 ans fêteront leur montée dans la série supérieure après une superbe saison: invaincues et un seul but encaissé! Sachez aussi que le club développe ce concept, lançant une équipe de "gents", soit l’équivalent des ladies pour les hommes; match un lundi sur deux, à sept contre sept, sur demi-terrain, avec des plus de 35 ans.

Enfin, notez d’ores et déjà que le tournoi du club reviendra à l’agenda. Il se déroulera cette année. le samedi 25 juin.