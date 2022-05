Chez les Verts, on ne rigole pas – façon de parler! – avec l’ambiance bon enfant, la convivialité et l’esprit familial. C’est particulièrement réjouissant de retrouver ainsi Estaimbourg représenté dans une des neuf finales de Young Cup qui seront jouées ce week-end au Nautisport d’Enghien. Pour la jeune formation de l’entraîneur Vincent Gorriquer, ça se passera samedi matin, à 10h30. "On va ouvrir le bal, souligne l’entraîneur des U10 estaimbourgois qui commence par le descriptif du parcours de ses troupes. On n’a pas vécu de match trop compliqué, à part le quart de finale qui n’a pas été évident à gérer. C’était face à une très belle équipe de Manage que l’on n’a battue qu’à l’issue des tirs au but. Une rencontre qui a été stressante à vivre car très serrée. Sinon, dans l’ensemble, on n’a jamais réellement été mis en difficulté."

Ce sera peut-être différent, même si on ne le leur souhaite pas, face à Gosselies en finale. "Peut-être mais ce sera en tout cas une découverte, comme ce fut le cas contre Manage ou Frasnes aux tours précédents. Je ne sais pas si à cet âge-là, c’est un avantage ou un inconvénient. Les gamins sont peut-être moins stressés lorsqu’ils ne savent rien de l’adversaire."

La finale constitue l’occasion de terminer une saison déjà réussie sur la plus belle note. "En championnat, on n’a pas perdu un match. On a vraiment bien évolué. On regrette juste le fait qu’on aurait pu avoir un peu plus de répondant dans la série. Mais on a pu faire quelques amicaux contre des équipes plus fortes, notamment face aux U11 du Pays Vert face à qui cela s’est bien passé aussi, précise Vincent qui s’occupe du groupe depuis quatre ans. Je l’ai repris quand il était en U7. À part deux joueurs qui se sont ajoutés cette saison, c’est resté exactement le même noyau. Le fait d’être ensemble depuis quatre saisons est une véritable force. Ça nous sera utile lors de la finale qui nous tient à cœur. Les gamins n’en parlent pas ouvertement mais je sais que c’est un moment très attendu car la Coupe, c’est l’un des rares moments de l’année où il y a de l’enjeu pour eux, vu l’absence de classement en championnat. Pour la remporter, ils seront bien encouragés par leurs parents, qui ont su créer un vrai esprit de groupe entre eux. Une agréable surprise me concernant! Et il y a aussi les grands-parents, la famille, les amis et tout un club derrière eux. On sent un magnifique engouement."