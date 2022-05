Enghien à 90 ou… 270 minutes de la P1

La compétition entre Mesvin, Mons B et Enghien s’annonce même palpitante et excitante jusqu’au bout car les protagonistes peuvent encore tous espérer assurer leur place en P1 la saison prochaine. Petit état des lieux! Mesvin a déjà joué ses deux matches, succès 0-1 à Enghien et défaite 0-1 face à Mons pour trois points! Mons et Enghien s’affrontent ce dimanche chez le premier cité, qui a déjà trois points via sa victoire sur Mesvin, alors que l’équipe de Bernard Lenelle est bloquée à zéro mais peut tout à fait refaire son retard, même si c’est Mons B qui est dans la position la plus favorable: s’il bat Enghien, il montera; idem s’il partage!

O-1 et tout sera à refaire…

Par contre, Enghien prendra la première place du classement et accédera à la P1 s’il gagne à Mons B en inscrivant au minimum deux goals. Et donc 0-2, 1-2, 2-3… Ce genre de résultat lui sera favorable! Reste le cas le plus problématique en termes d’organisation de ce tour final: un succès 0-1 d’Enghien car les trois équipes seraient alors à parfaite égalité; une victoire chacune, acquise à l’extérieur sur le même score arsenal, ce qui signifie la même différence de buts que ce soit dans la globalité ou à l’extérieur, le même nombre de buts inscrits, et là aussi que ce soit dans la totalité du tournoi triangulaire qu’à l’extérieur.

Que faire dans pareil cas qui n’est pas non plus des plus improbables? Un tirage au sort? Des séances de tirs au but? Rien de tout ça! La première partie de la réponse nous est venue du règlement qui stipule que, pour départager les équipes à égalité dans le tour final de P2, on se référera au "résultat final d’un test-match à jouer, y compris les prolongations et série de tirs au but éventuels." Sauf que là, ce ne sont pas deux équipes qui seraient à égalité mais trois! Voici la seconde partie de la réponse offerte cette fois par Serge Rochart, secrétaire du CP Hainaut: "Une nouvelle triangulaire devra alors être disputée." Soit deux nouveaux matches pour chaque équipe et une fin de saison à envisager à la mi-juin! Vous comprenez certainement mieux le titre de l’article désormais: Enghien est peut-être à 90 minutes de la P1 mais pourrait fort bien devoir ajouter 180 autres minutes pour s’y retrouver…