Œudeghien et Celles gaspillent

Également sur le pont, Arnaud Dubart et les siens peuvent aussi nourrir des regrets. Bien que vainqueurs à Montrœul (6-13), les Cellois sont passés tout près de la montre en or. "Nous prenons le point quasiment à la dernière minute, souffle Philippe Duhautbois. Je suis particulièrement déçu de ce que j’ai vu sur le terrain. Franchement, je me demande comment est-il possible de jouer aussi mal. Tout le monde sur le jeu voyait que Dubart était en grande forme et qu’avons-nous fait? Nous l’avons alimenté chaque jeu durant! Chez nous, seul Yorick Botquin a tenu son rang à la frappe. Les nombreuses permutations n’ont pas porté leurs fruits." En ne prenant "que" deux points, Celles loupe l’occasion (symbolique) de prendre la tête de la série tandis que leurs hôtes du jour voient les résultats en dents de scie se confirmer.