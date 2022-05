Le Pays Vert tient sa revanche

À Anderlues, ce sont les deux meilleures équipes du foot féminin provincial qui s’étaient donné rendez-vous. Charleroi rêvait d’un doublé championnat-Coupe, Ath souhaitait ne pas conclure l’année sur une fausse note. C’est le Pays Vert qui a eu raison du Sporting à l’issue d’une finale spectaculaire en termes de buts. Ceux inscrits par Coraline Declercq, Nancy Nkiri et Britney Dewesler ont suffi à accorder la victoire à des Athoises qui ont tenu le choc lors d’interminables arrêts de jeu.

La délivrance n’en était finalement que plus belle! "C’est une joie indescriptible, s’exclamait Coraline Declercq. Quelque part, on avait sacrément envie de prendre notre revanche sur cette équipe de Charleroi qui nous a malmenées en P1. On avait mis en place un plan et tout s’est déroulé comme on le souhaitait. On avait décidé de mettre le feu d’entrée de jeu, presser l’adversaire pour bien lui montrer que, cette fois, on allait être maître du match. On n’a pas volé cette Coupe qui sauve notre saison qu’on aurait aimée meilleure mais c’est le foot!"

La capitaine du Pays Vert soulignait l’importance du beau collectif. "Chaque fille a donné le meilleur lors de cette finale. Le groupe est soudé et c’est ce qui a fait la différence. On gagne pour gommer la déception du championnat en terminant ainsi sur une bonne note. Vu le niveau de l’équipe, on aurait aimé remporter aussi le titre en P1, histoire de monter en N2, car on y a notre place, je pense, poursuivait l’ancienne joueuse de Zulte et Montrœul avant de conclure. Ce sera pour l’année prochaine, on aura les mêmes objectifs: le titre en P1 et la Coupe!"