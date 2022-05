Genappe submergé par la vague tourpière

«On n’est pas encore à 100%»

Pour une victoire qui met plus que jamais Tourpes en tête. De quoi inverser les rôles et devenir ainsi désormais le chassé? "Ça va vite en balle et on n’est qu’à la septième lutte, je le rappelle… On doit rester calme et continuer à prendre match par match, sans se projeter vers quoi que ce soit. On ne veut pas lâcher ce que l’on est en train de faire car on sait qu’on est sur une bonne vague. On ne va pas se retenir, on y va à fond mais, à un moment, on sait bien que ça peut coincer. Là, il faudra alors répondre encore plus présent; on saura ce que vaut le groupe réellement. Mais pour l’heure, de couac, il n’y en a pas, continuons donc car on a encore une grosse marge de progression. On n’est pas à 100% mais on signe de superbes résultats malgré tout, ce qui signifie tout de notre potentiel!"

Ce dimanche, il y aura un déplacement à Œudeghien pour un derby de Wallonie picarde. "On y sera attendu, comme partout ailleurs. Car après avoir battu le favori, aux yeux des adversaires, on a sûrement déjà changé de chemise." Tourpes aurait-il enlevé celle d’outsider pour enfiler celle du favori?

Au pied du podium avant de se déplacer du côté de Saint-Servais, un neuvième classé à une seule victoire dans l’escarcelle, Œudeghien espérait garder sa position au classement avant de recevoir Tourpes dimanche. Chez les Namurois, les Amis de la Balle ont confirmé leur regain de forme après avoir été mis en difficulté en tout début de campagne. Œudeghien l’a emporté 10-13 pour talonner Genappe, troisième car dépassé par Ninove.

Dans le bas, Blicquy avait un déplacement à effectuer à Fontaine, un adversaire qui était en parfait équilibre en termes de succès et défaites. Les Fontainois ont fait pencher la balance en leur faveur ce jeudi en dominant 13-9 la lanterne rouge qui n’a une nouvelle fois pas démérité mais qui reste à zéro dans la colonne des victoires.