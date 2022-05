Dès le start, le rythme n’a rien d’une promenade pour cyclotouristes. Le peloton s’allonge en file indienne, l’écrémage se créant rapidement à l’arrière du peloton. Celui-ci est aussi marqué par plusieurs chutes. Certaines conduisent même des coureurs à l’hôpital alors que d’autres réclament précautionneusement leur déclaration d’accident de manière préventive.

Après 30 des 74 kilomètres de course, plus d’un tiers des participants est déjà éliminé, la plupart à la pédale. Il faut effectivement spécifier que le vent se fortifie au fil des bornes. Seuls les plus costauds lui font face puisque les autres décrochent les uns après les autres face à Eole. Peu après la mi-course, Dany Gabez se dit que les éléments n’auront pas raison de lui. Il place une sérieuse attaque qui l’isole en tête de course. "Je n’étais pas sûr d’être le plus fort au sprint. J’ai donc décidé de tenter ma chance en solitaire car j’avais de bonnes jambes", précise le sociétaire du VC Ardennes.

Sentant le danger, un quatuor se détache à son tour de ce qu’il reste du peloton. Et on y retrouve tous les favoris de l’épreuve si on excepte les coureurs pris dans les chutes… Ainsi, Delier, Claisse, Warrant et Lejeune parviennent à faire la jonction avec le fuyard liégeois à trente bornes du but. Derrière, seuls deux coureurs sont en chasse-patate mais ne pourront rejoindre le quintette de tête: Adam et Van De Perre roulent déjà pour les places d’honneur.

À l’avant, l’entente est parfaite entre les cinq prétendants à la victoire. Celle-ci se joue au sprint duquel émerge facilement Florian Delier qui signe sa quatrième victoire de la saison, certainement la plus belle. Il endosse de la sorte le maillot du champion FCWB mais aussi celui de champion du Hainaut. "Le vent était particulièrement soutenu. Je savais que ce serait dur de résister seul face au vent pour Gabez. Au sprint, j’ai pris la corde à droite car le vent venait du sens opposé et cela a bien fonctionné."

Une belle prestation aussi d’Édouard Claisse qui finit champion FCWB des premières années. "Et je suis vraiment content car je me suis retrouvé en tête avec des coureurs très costauds. Finir avec eux et être premier de ma catégorie font de cette journée une sortie très satisfaisante."