D’un point de vue organisation d’abord, l’équipe de Jean-François Leroy regrettait de mettre sur pied une épreuve toujours très appréciée pour la dernière fois sur le site de l’école, le club n’ayant plus accès aux installations communales et devant ainsi réquisitionner un mobilhome pour le contrôle antidopage et louer des toilettes, preuve une nouvelle fois qu’il est bien difficile d’organiser une course cycliste dans certaines de nos entités. Et sportivement, Wodecq devait accepter la concurrence de Lierde mais surtout de Walhain, ce qui reste une vraie absurdité lorsque l’on sait que la Wallonie n’a qu’une dizaine de courses à offrir aux coureurs élites par saison, dont deux qui sont organisées – historiquement – le jour de l’Ascension.

Si le peloton n’était pas étoffé, la qualité était bien au rendez-vous et on saluait les retours à la compétition de Jens Vandenbogaerde mais surtout de Franklin Six, le Ploegsteertois s’étant engagé avec l’équipe Dovy de son copain Anthony Debuy. "Je m’ennuyais cet hiver et l’idée de reprendre la compétition aura vite fait son bonhomme de chemin… Je me suis bien entraîné mais je reviens de loin. J’ai perdu dix kilos avant de mettre mon premier dossard mais surtout, j’aborde ce retour sans pression, juste pour le plaisir de rouler. Si j’espère disputer de grosses courses avec l’équipe, je sais qu’il faudra m’adapter à mon travail dans l’infanterie qui ne me laisse pas toujours la possibilité de m’entraîner dans les meilleures conditions" , commentait l’ancien pro, quatorzième sur la ligne.

L’épreuve a enfin été marquée par la dixième victoire de la saison du Limbourgeois Rutger Wouters, roi des kermesses l’an dernier avec 21 bouquets et qui espère reconduire sa victoire en juillet du côté de Flobecq: "J’ai choisi Wodecq car j’aime les parcours sélectifs mais je n’étais pas certain de pouvoir gagner. J’étais dans la première cassure de dix hommes puis j’ai suivi Kobe Vanoverschelde à quatre tours de la fin avant de gagner dans un sprint avec le vent dans le dos à 70 km par heure… Je passe trois jours chez un copain à Harelbeke, Wodecq était la course idéale pour moi en espérant faire aussi bien ce vendredi à Grammont."

Dans les rangs régionaux, on retiendra aussi la superbe cinquième place d’Anthony Debuy qui monte en puissance, attendant son premier gros résultat, alors que Victor Loy s’offre un Top 20 malgré un manque d’expérience qui lui a sans doute coûté un bien meilleur classement en dépensant trop d’énergie dans les moments stratégiques.