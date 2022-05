«Ça valide le bien-fondé de notre projet»

Jibé Yakassongo avait sorti le costume et le coach athois a eu raison car ses filles lui ont offert un beau gala en guise de conclusion de saison. « Il n’y a pas de mot pour décrire ce que l’on vit là, actuellement, s’exclamait l’entraîneur du Pays Vert féminin. La Coupe du Hainaut, à la base, ce n’était pas un objectif en soi. On voulait se concentrer sur le championnat et un bon comportement en Coupe de Belgique. Pour cette dernière, on a été à la hauteur. En P1, il y a eu ce premier revers face à Charleroi, puis ce jugement défavorable sur tapis vert dans le match contre Houdeng. À partir de là, on se doutait que tout deviendrait compliqué vu les qualités des Carolos. Mais on a puisé dans la Coupe provinciale la force pour continuer à se battre, à progresser en vue aussi de la prochaine saison où on devra viser à tout prix la montée en nationale pour ne pas stagner… Au fur et à mesure des tours, on s’est dit qu’il y avait un beau coup à jouer, qu’il fallait tout faire pour remporter ce trophée. On l’a fait ! Le président du club m’a signalé que c’était la première coupe gagnée par une équipe adultes au Pays Vert. Que ce soit les filles qui permettent de vivre cette première, ça me fait plaisir car ça valide le bien-fondé de ce beau projet qui ne serait pas celui qu’il est sans un staff ultra-complet que je tiens à mettre en évidence, sans un groupe de joueuses très unies, sans une équipe B qui a répondu présent pour nous venir en aide. C’est le Pays Vert ! » L.D.