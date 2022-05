Augustin De Graeve champion du Hainaut

L’équipe de Chevigny, bien représentée au départ, n’a pas fait dans le détail sur les routes celloises. Dès le départ, ses trois coureurs flamands Vanden Heede, Vaneeckhoute et Widar prennent ainsi la poudre d’escampette. Derrière, le peloton tente difficilement de s’organiser tandis que les autres coureurs du club luxembourgeois font leur boulot en coupant parfaitement les relais. Le train reste très élevé et même si le parcours tout plat n’est pas vraiment sélectif, le vent violent a le don de provoquer de grosses bordures qui éliminent plus de la moitié des engagés au terme de la première heure de course.

Alors que les leaders creusent l’écart, le peloton semble résigné à se battre pour les places d’honneur et, à 25 kilomètres de l’arrivée, Augustin De Graeve parvient à s’isoler en contre-attaque. "Le but était d’aller chercher le titre de champion du Hainaut car il semblait impossible de reprendre les échappés mais ceux-ci ont commencé à se regarder et j’ai opéré la jonction à… 300 mètres de la ligne d’arrivée. Je n’avais hélas plus de jus pour le sprint" , commentait le coureur d’Hacquegnies qui s’était signalé en début de saison par une superbe victoire à Bury et qui espère désormais bien récupérer pour le championnat de Belgique de dimanche avant de penser aux examens scolaires.

Au sprint, c’est Jarno Widar, un Limbourgeois qui s’est imposé cette saison-ci à Nokere mais s’est également classé à la septième place à Liège-Bastogne-Liège, qui se montre le plus fort pour décrocher son troisième succès de la saison. Peu loquace à l’interview, le nouveau champion FCWB confessait ne pas être capable de parler le moindre mot de français. Et lors d’une remise des prix simplement surréaliste, Hugo Wertz, neuvième de l’épreuve, se voyait remettre le maillot de… champion provincial liégeois! "C’est effectivement assez étonnant mais comme il n’y a pas de course pour juniors dans ma province, cette épreuve d’Escanaffles était pointée parmi mes objectifs et ce titre provincial est une réelle satisfaction", expliquait le sociétaire du VC Ardennes.

Parmi les autres coureurs régionaux en vue ce samedi, on retiendra la performance signée par Adrien Paulart qui se classe troisième coureur hennuyer et complète le bon bilan de l’équipe IWG-Wanty alors que les sentiments étaient un peu plus mitigés pour un Justin Picoux malade et dix-septième classé sur la ligne tout en étant satisfait de voir le triplé réalisé par ses équipiers de la formation Chevigny.