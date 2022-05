Vers une Ascension des gros poissons

Second classé avec 9 unités, Thieulain est sorti vainqueur d’un duel serré à Maubeuge et ça devrait être plus facile en ce jour d’Ascension à la maison face à Wieze, la lanterne rouge et seule formation à ne pas encore avoir connu la victoire. Bilan de 9 unités aussi pour Isières et Baasrode, qui se partagent la troisième position, via trois victoires contre quatre pour Thieulain! Vainqueur récent d’Acoz, Isières se rendra à Grimminge avec un avantage psychologique, celui de meilleur classement que son hôte du jour, avant-dernier du général. Baasrode, qui s’est bien repris après une entame irrégulière, se méfiera de Mont-Gauthier.

Dernier membre du club des cinq qui semble se détacher, Maubeuge va défier Acoz afin de se remettre de son double revers, face à Kerksken puis Thieulain, après un départ tonitruant. Dernière lutte à signaler, celle d’Ogy qui, lui, connaît le cheminement opposé à celui de l’équipe française: trois défaites pour débuter avant deux succès pour enchaîner! Les troupes de la Chaussée de Renaix se voient proposer Galmaarden, le sixième, pour équilibrer la balance et sûrement gagner au minimum deux places pour se retrouver dans le Top 8 ou du moins à sa porte.

On jouera aussi en N2 avec le retour aux affaires d’Œudeghien qui devra être confirmé à Saint-Servais. Le quatrième a une bonne occasion de profiter du duel au sommet pour monter sur le podium. Car, à Tourpes, le solide leader, c’est Genappe, son dauphin, qui se déplace. Dans le bas, Blicquy pourrait débloquer son compteur de succès à Fontaine.