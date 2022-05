Une semaine particulièrement chargée

Ensuite, vous aurez l’embarras du choix au cours du prochain week-end, même sans courir jusqu’à Bruxelles pour les traditionnels 20 km de la capitale… Il y a d’abord vendredi soir, le 27, à 19h30, le chouette jogging d’Obigies à l’école communale située à la place, tout près de l’église. Dès 18h, courses pour les enfants nés de 2012 à 2018; une course par catégorie d’âge et classement filles et garçons. À 19h30, une course d’environ 4,500 km, en solo ou en binôme avec un adulte, pour les enfants nés entre 2010 et 2012. Mais aussi course de quelque 10 km en solo! Parcours campagnards et chronométrés. Inscriptions: adultes, 5 €; enfants, 2 €. Ravitos, animations, bar et restauration; nombreux prix. Une organisation au profit de l’école d’Obigies. À ne pas rater!

Le lendemain, le samedi 28, il y aura deux courses, à Guignies et Willaupuis. Du côté de Guignies, vous participerez au premier Jogging de la Manille, au départ, à 15 heures, de la rue de la Brasserie, pour un parcours campagnard de 8 km. Inscription sur place: 5 €. À 14h30, c’est la Willaupuisienne qui se courra! Un jogging de 10 km, organisé via le Challenge des Associations leuzoises. Inscription à 4 €; une boisson offerte.

Et Vaulxcourt le 29…

On vous parlait récemment des Boucles Valloises organisées naguère le lundi de Pâques dans le calendrier de l’ACRHO. On y recourra le dimanche 29 mai la toute première édition du Vaulxcourt, une course nature conviviale de 5 ou 10 km. Une course que l’on annonce dans un cadre idyllique avec passage par les 5 Rocs, en reconnaissance pour le Jogging des 5 Rocs de l’ACRHO le 31 juillet, où vous pourrez aussi profiter d’un show musical qui vous fera danser en plus de courir grâce à T’Apache Nocturne; ambiance garantie. Le départ se fera au club de tennis du TC Vautour, rue de la Trodeloire à Vaulx. À 10h, le 10 km; à 10h15, le 5 km! Possibilité également de le faire en marchant en respectant le code de la route, avec départ conseillé à 10h pour le 5 km et 9h20 pour le 10. Inscription possible sur place le jour même.

Puis, il sera déjà l’heure de se donner rendez-vous pour la seconde longue de l’ACRHO. Le dimanche 5 juin, on aura ainsi droit à la Kainoise, fixée au collège de Kain. Sa 34e édition se courra toujours sur la distance de 21,100 km, avec un départ à 9h30.