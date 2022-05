Le club de Lessines a transformé l’essai

"Ça m’émeut beaucoup , témoignait ce dernier, actif durant plus de trente ans à Lessines. Maureen continue la lignée car ma fille a aussi joué ici. C’est formidable de vivre ça! Je remercie tout particulièrement Rudy Grimonster qui s’est donné un mal de chien pour préparer les gamines au mieux. Il avait encore organisé samedi un entraînement pour qu’elles s’adaptent au poids du ballon qui n’est pas le même qu’en finale francophone" .

Une troisième place

"Je suis très fière de ma fille , enchaînait Sylvie Vandercappellen. Je me retrouve beaucoup en elle. Moi aussi, j’ai participé à des championnats de Belgique, mais pas aussi jeune, plutôt en scolaires et en juniores et en six contre six, toujours avec Lessines, bien évidemment."

Quant à la principale intéressée, l’importance de l’enjeu ne semblait pas spécialement la perturber. "Je suis avec mes copines et on espère gagner , soutenait le petit bout de chou du haut de ses dix ans. "J’ai commencé par la psychomotricité alors que j’avais à peine deux ans et demi. Puis, j’ai voulu faire comme Papy, Mamie, Maman. Et je fais de mon mieux. Je suis forte en défense et aussi en attaque, mais ce que j’apprécie vraiment le plus, c’est tout le travail d’équipe. J’espère que ça va suffire pour battre les autres."

Troisième au final derrière les deux équipes néerlandophones, mais devant Waremme, Maureen ne doit pas être déçue. Elle conserve sa place de championne francophone et pourra – qui sait! – faire encore mieux l’an prochain. Un beau témoignage pour une bien belle organisation.