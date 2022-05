Emmanuel Lejeune chez les Tortues

Traditionnellement disputé vers la mi-avril, le Mémorial David Parent s’était déplacé ce dernier samedi matin et est tombé en concurrence avec Velaines, de l’après-midi. Entre Roucourt et Bonsecours, 204 concurrents (118 sur les 10 bornes et 86 sur les 5670 m) ont bouclé les distances. Antoine Hostens a gagné sur les 9400 m bouclés en 35.29, précédant Pierre Colot, en 35.57; et Vincent Cantreul, 37.27. Figurent encore dans le Top 5 David Falce et Benjamin Van Wynendaele. Chez les dames, Pauline Vandenberghe est 19e en 44.19; Christine Lefebvre est 25e 45.53 et Marjorie Murez 30e.

Sur les 5670 m, Christophe Gobert a gagné en 20.55. Succès féminin de Julie Nicolas.