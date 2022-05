Coupe de Belgique: du 12 au 16 juillet

Lundi, on a procédé au tirage au sort de la phase finale de la Coupe de Belgique qui aura lieu, une nouvelle fois, dans les installations d’Acoz. Cette année, elle s’étendra du mardi 12 au samedi 16 juillet. Lors de la première journée, place au groupe A avec Wieze, Hamme et Isières ou Brussegem, le duel entre ces deux équipes n’ayant pu se dérouler le week-end dernier en raison du Covid. Mercredi sera une journée très intéressante pour notre région puisque, dans le trio qui compose le groupe B, l’on retrouve Thieulain et Tourpes ; chouette derby leuzois en perspective ! Mont-Gauthier viendra jouer les trouble-fête à leurs côtés. Groupe C le jeudi 14 juillet avec Sirault, Galmaarden et Maubeuge. Le vendredi, ce sera dur pour Ogy qui devra se farcir Kerksken mais aussi Acoz. La journée finale sera jouée le samedi 16 juillet avec, d’abord, les demi-finales ; la première verra s’opposer le vainqueur de la poule B et celui de la poule D, soit un éventuel Thieulain-Kerksken ; la deuxième opposera le premier du groupe A – Isières ? – et le leader du groupe C. Quant à la finale, elle se disputera dans la foulée. L.D.