Vingt ans plus tard, l’Union et le Racing Tournai se sont retrouvés pour un derby (+ photos et vidéo)

Vingt ans après la disparition des deux clubs mythiques, et donc de la fusion qui a créé le RFCTournai actuel, la nostalgie a frappé pendant 60 minutes sur la pelouse où l’Union s’est imposée 6-2. Mais ça, c’est juste pour la petite histoire. Car le plus important, c’était de revivre le folklore d’antan le temps d’une journée. Et cela a notamment été rendu possible grâce à Éric Vissenaekens, un visage bien connu du football dans la Cité des Cinq Clochers.. " Dans ma carrière de footballeur, j’ai été entraîneur de nombreux jeunes dont d’une équipe de juniors avec qui on a été vice-champion de Belgique. J’en ai gardé pas mal d’amis. On s’est revu il y a peu et Olivier Dufour a émis l’idée de rejouer un derby. C’est parti d’une boutade et on est arrivé à cela. C’était l’occasion de réunir mes amis. C’est vrai qu’on était adversaire sur les près. Mais on a surtout passé d’excellents moments tout ensemble. "

Au profit d’Octobre Rose et du RFCTournai

Dans le public, on trouvait un joli mélange entre les anciens qui ont connu la belle époque des derbys et des jeunes qui voulaient simplement découvrir ce qu’on leur avait tellement raconté. Les souvenirs ont pu être évoqués. Comme ce jour de défaite pour le Racing où un fidèle supporter avait tué son rat sur le terrain. Une autre époque!

Beaucoup évoquaient les bons moments en famille. " Quand la rencontre attirait encore 10000 personnes! On allait à pied d’un stade à l’autre. C’était magique! "

Vous l’aurez compris, il fallait chercher loin pour trouver une personne qui n’a pas apprécié le moment. Personnellement, on n’en a pas trouvé une seule… D’autant plus que le rendez-vous était organisé pour la bonne cause. " Je suis administrateur d’Octobre Rose , reprend Éric Vissenaekens. On se bat avec mes amis pour cette cause. Aujourd’hui, on a pu joindre l’utile à l’agréable. L’argent récolté permettra de poursuivre les actions que l’on mène dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Cette journée permettra aussi au RFCTournai (NDLR: qui s’occupait de la buvette) de faire une belle recette ", conclut l’organisateur.