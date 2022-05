Une erreur et du gâchis offensif pour Enghien

"Ça m’a fait penser à un match de P1 où la moindre erreur se paie cash tout comme le fait de ne pas concrétiser ses occasions…"

Bernard Lenelle résumait à merveille cette cousinade, les Enghiennois recevant leurs voisins montois dirigés par un Franco Matani qui a bien connu la P2A avec Frameries il y a quelques années. Une vraie réunion de famille.

Forcés de l’emporter, les visiteurs s’approprient le ballon dès le coup d’envoi sans créer aucunement de danger devant Delvingt. On sent pas mal de tension – l’enjeu explique cela – et les escarmouches du remuant duo Carruana – Slosse sont aisément tuées dans l’œuf par les Titjes. C’est d’ailleurs un tir de Delbecq dévié à la 35e qui amène un corner sur lequel Brison tout à fait isolé au second poteau loupe sa reprise.

Il suffit d’une balle mal ajustée chassée par Barbieux pour mettre les Enghiennois dans l’embarras à deux minutes de la pause, Slosse envoyant Cordier à la rencontre de Delvingt qui ne peut rien. " On s’était dit qu’on allait être prudent dans un premier temps, on n’a pas mal contrôlé avant cette funeste perte de balle", pestait le coach.

Ses hommes reviennent animés d’intentions plus belliqueuses et Lemaire évite l’égalisation de Görtz dès la 54e. Delbecq échoue à côté un peu plus tard. Mesvin joue le contre et un tir de Slosse flirte avec la lucarne.

Les Enghiennois se procurent deux terribles occasions – Deotto se heurte à une parade trois étoiles de Lemaire – qui stoppe encore une reprise de la tête de Görtz juste après. Slosse dribble tout le monde, gardien compris et réussit à… tirer à côté, glissant comme un camembert fondu au moment de redresser sa course!

Carruana échoue encore au-dessus, Görtz loupe un ballon qui semblait facile, il faudra aller gagner à Mons dans un fauteuil pour la P1…

" On s’est fait cueillir à froid en recevant une leçon de réalisme , râlait Mathias Görtz On connaissait le jeu stéréotypé de Mesvin, on s’est quand même fait avoir. Il a manqué ce petit but qu’on méritait. Comment ai-je pu louper ma grosse occasion, ça ne m’arrive jamais? "

" Ca va nous forcer à aller inscrire deux buts sur le synthétique montois, pourquoi ne pas y croire surtout qu’on récupérera nos absents ? ", terminait Kevin Staessens.

" Pour ma dernière à Mesvin, je voulais finir en beauté, on a tout donné dans un match très sportif avec une belle ambiance. Notre succès est mérité", concluait Franco Matani.