Un Top 4 se dessine en Nationale 3

Également en déplacement, à Herdersem, Bassilly a connu une lutte à deux visages. " Nous bouclons le premier acte sur la marque de 4-7, sans exceller, mais sans trop de déchets , explique Pascal Soetens. Le début de deuxième armure fut par contre d’un autre acabit. Après avoir perdu deux jeux de rang, les locaux nous ont d’abord rejoints, avant de prendre le commandement à 9-8. " Emmenés par un Thierry Seconde particulièrement appliqué, les « Bleus » parvinrent toutefois à éteindre l’incendie. " Nous aurions pu gagner avec une avance plus confortable « , poursuit l’homme fort de Bassilly. À l’aube d’affronter Steenkerque (dimanche prochain), l’objectif était surtout de ne pas perdre. " En ce qui me concerne, la réception de Galmaarden samedi est plus importante. Nous irons à Steenkerque sans pression et avec l’envie de les titiller. "