Oeudeghien confirme, Blicquy frustré - Tourpes signe l’exploit face à Grimminge en Coupe

Lanterne rouge avec trois unités, le Saint-Lambert ne doit pas encore paniquer. " Il nous manque cette victoire qui servirait de déclic. Pour l’instant, on n’a pas le droit aux cadeaux. On doit donc provoquer notre propre réussite. Il faudra aller la chercher. On espère que cela commencer dès jeudi à Fontaine. On entame en tout cas une semaine qui peut se montrer décisive. On va aussi affronter Sirault et Planois. Des adversaires plus abordables sur le papier. Il faudra qu’on prenne au minimum quatre points. On a tout en main pour retrouver une meilleure place. Il va falloir passer à travers ce petit blocage mental et se rendre compte qu’on doit y aller à fond ".

«On ne s’attendait pas à prendre trois points»

Déjà victorieux le week-end dernier, Oeudeghien a encore fait mieux en décrochant les trois unités contre Kastel (13-4). " C’est une grosse victoire. Elle fait plaisir , reconnaît Éric Breemels. On est très bien rentré dans notre rencontre. On a tout de suite montré un bon répondant à la frappe. C’était déjà 7-1 à la pause. On a eu un léger relâchement par la suite mais on a su se reprendre. On a tapé les balles qu’il fallait pour se remettre sur le droit chemin. On a été très régulier à la frappe et au tamis. C’était vraiment une très bonne lutte. Avant la rencontre, on se serait satisfait de deux unités. Mais après une telle première armure, cela aurait été une déception de ne pas en prendre trois ".

Après avoir créé la surprise en Coupe (voir ci-contre), Tourpes a encore démontré sa grande forme. Il n’a fait qu’une bouchée de Fontaine (5-13). " C’est un beau petit week-end après la victoire contre Grimminge en Coupe , se réjouit Siméon Van Stalle. Pourtant, on n’a pas été exceptionnel ce dimanche. Mais on a su prendre les jeux aux bons moments. Après le premier tour de livrées, on menait 1-4. Mais cela aurait pu être l’inverse avec deux jeux à 40 à 2. C’est la preuve que tout tourne bien pour nous actuellement. Même en jouant moins bien, on parvient à gagner. L’entente est bonne sur et en dehors du terrain. Cela se ressent. Mais on ne doit pas s’emballer car lors des play-off, tout sera remis à zéro ". En attendant, les Tourpiers peuvent profiter de leur 1erplace. Avec déjà cinq points d’avance sur Genappe.

Samedi, on jouait un nouveau tour de Coupe de Belgique. Cela s’est bien passé pour nos représentants de N1. Thieulain s’est imposé 4-13 sur le ballodrome d’Herdersem. Ogy en a fait de même à Ninove (8-13) alors que la rencontre d’Isières a été reportée à une date ultérieure.

Mais la grosse surprise vient de Tourpes. Le leader de N2 s’est imposé face à la N1 de Grimminge (13-11). De là à dire que les Tourpiers sont prêts pour l’étage supérieur, il n’y a qu’un pas. À la maison, Oeudeghien n’a pu prendre que cinq jeux face à Acoz. " C’était très solide à la frappe. On a pu se rendre compte de la différence entre les deux divisions ", détaille le capitaine frasnois, Éric Breemels. Blicquy a fait un peu mieux face à Mont-Gauthier (7-13).

Les autres rencontres: Warnant – Kerkesen: 4-13, Genappe – Maubeuge: 12-13, Sirault – Baasrode: 13-11, Villers-Le-Gambon – Wieze: 10-13, Biévène – Hamme-Zogge: 2-13 et Fontaine – Galmaarden: 5-13.