Bléharies et le Pays Vert jettent l'éponge sans démériter

" Cela n’enlève rien à notre belle saison, c’est d’ailleurs la plus belle accomplie avec ce merveilleux groupe. À part Néchin, nous avons vaincu les montants de la série à l’échelon supérieur. Je vais enfin pouvoir libérer du temps pour l’accorder à ma femme et mes filles de 6 et 8 ans. Lorsque j’en aurai la possibilité, je vais aller jouer le samedi après-midi avec les réserves, mais je veux absolument passer du temps avec ma famille et profiter des bons moments de la vie ", confiait Florian Seneca avec la satisfaction du devoir accompli. Lui qui met désormais un terme à sa carrière.

Ecaussi. – Pays Vert B 2-0

Comme le score ne l’indique pas, la rencontre fut à sens unique en faveur des visiteurs qui ont cruellement manqué de justesse devant le but adverse. Lux a touché la latte, Dupont, Steelman et De Cnop ont vu leurs envois être repoussés par un gardien local très en verve et qui sera d’ailleurs l’un des principaux artisans de la victoire locale. Ecaussinnes va ouvrir la marque au quart d’heure suite à une erreur défensive et doubler le score une dizaine de minutes plus tard suite à la mauvaise appréciation de la trajectoire d’un long ballon. Ce seront là les seules possibilités d’une équipe locale jouant de manière chirurgicale.

Cela n’empêche pas Dimitri Van Nieuwenhove d’éprouver une réelle fierté pour la saison accomplie par son groupe. " Les gamins ont vraiment tout donné et j’en retire une très grande fierté. Ils sont morts de faim et auraient voulu aller au bout de l’aventure, quitte à jouer durant toute la semaine. Certes, c’est la déception qui habite le groupe ce soir. Mais c’est exactement le genre de défaite qui va les faire grandir, il faut apprendre en toutes circonstances et le déroulement de ce tour final, et particulièrement de cette dernière confrontation, fait partie de l’apprentissage. La chance n’était pas de notre côté aujourd’hui et c’est là un paramètre qui fait partie du football ".