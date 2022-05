Malgré la défaite en Coupe face à Malines, Tournai peut être fier de ses jeunes joueurs

Après les nombreux rebondissements, qui ne permettent à la discipline de sortir grandie, le quart de finale entre Malines et Tournai a enfin pu se tenir dans la piscine louviéroise.

Si Malines l’a emporté sur le fil, avant de battre La Louvière en demi-finale (16-9), Samuel Gomez pouvait être fier de ses troupes. " La logique du classement a été respectée. Nous sommes 6eet eux champions. Mais toutes les personnes qui ont vu la rencontre aujourd’hui peuvent dire que les deux équipes étaient presque égales. La différence s’est faite sur quelques minutes. En début de match où on ne parvient pas à ouvrir le score. En loupant notamment un penalty. Puis dans le dernier quart où on ne parvient pas à profiter de nos zones plus. Malines en a profité pour creuser l’écart (à 7-3). On est bien revenu sur la fin. Avec quelques minutes de plus, on pouvait revenir (NDLR: d’autant qu’à 7-5, une frappe tournasienne semblait bien être rentrée. Mais le but n’a pas été accordé). Mais c’est une victoire mentale pour nous. On a prouvé qu’avec deux absents de marque (NDLR: Hirbek et Keunebrock), on est capable de tenir tête au champion de Belgique ".

Un bilan plus que positif

Sa victoire, Malines la doit avant tout à sa force mentale. " On a trois occasions pour prendre les devants mais on se loupe. Cela fait mal. C’est toujours agréable de mener. Puis on a connu un passage à vide. C’est dommage car dans le jeu, on était au même niveau qu’eux ".

Et le coach ne voulait pas utiliser les nombreux changements de date et de lieu pour la rencontre comme d’une excuse. " Je ne peux pas dire que cela nous a plus ou moins motivés. On était motivé, c’est tout! Il y avait bien un peu de frustration de ne pas avoir joué ce match à la maison. Mais c’est vite passé. On n’a pas spécialement de regrets aujourd’hui. Si ce n’est de ne pas savoir ce qu’on aurait pu faire au complet et avec une préparation plus optimale ".

Avec ce revers, le CNTvoit sa saison se terminer. Et le bilan est plus que bon. " On a décidé de baisser nos ambitions pour travailler mieux avec les jeunes. Et on ne doute pas que c’est pour mieux remonter dans le futur. On a su tenir tous les gros à la maison. On pourrait de dire que c’est grâce à notre piscine. Mais aujourd’hui, on y arrive dans un bassin neutre. On a réalisé du bon travail. Je sens mon groupe toujours aussi motivé. On retire maintenant les récompenses de notre formation et de notre décision d’être revenu aux bases de tous les sports. Autrement dit: jouer avec des gamins de notre cru en les accompagnant de quelques gars plus routiniers comme Sandor Hirbek, Nolan Carrez, Mehdi Sidhoum… On reviendra l’année prochaine encore plus motivé ", conclut un coach qui ne doute pas que le club de la cité des Cinq Clochers pourra rejouer le haut d’ici un an ou deux s’il peut conserver le même groupe.