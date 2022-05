Tournai aura fort à faire pour atteindre la finale

Effectivement, aucune deux équipes ne joueront à la maison. Pire, le gagnant devra même enchaîner deux rencontres pour espérer aller en finale. " On était prêt à aller à Malines le samedi. Mais quelques jours avant, on nous prévient qu’on doit aller le jeudi. Cela ne va pas… Puis on apprend qu’on joue à la maison et on est forcément heureux. On se voyait déjà accueillir le champion et faire la fête avec notre public. Mais tout a été gâché. C’est dommage car le championnat s’était déroulé sans accrocs ".

Enchaîner: un mal ou un bien?

Mais le contexte est comme tel et il faudra passer au-dessus. À Tournai, il n’y aura en tout cas pas besoin de long discours pour motiver les troupes. " On veut montrer qu’on est là même si on n’est pas au complet (NDLR: Keunebrock est suspendu, Hirbek absent et Mahieu incertain). Puis, il faut reconnaître que la préparation n’est pas optimale du tout. On pensait que ce match ne se jouerait plus. On a donc moins donné en semaine. C’était des séances plus axées sur le fun. Mais bon, il est clair que mon groupe sera des plus motivés. Il n’y aura pas besoin de long discours en avant-match ".

Si le CNT parvenait à battre le récent champion, il enchaînerait quasiment instantanément (à 21h) sa demi-finale face aux Loups. Un mal ou un bien pour le coach?" Une chose est sûre, il faudra être costaud pour se qualifier! De notre côté, on se concentre sur le premier match et on va essayer d’en sortir grandi. On verra bien comment cela se passe. Si on a la chance d’enchaîner, ce sera à double tranchant. D’un côté, il y aura forcément de la fatigue parce que le polo est un sport difficile. Mais de l’autre, on peut également être dans une grosse dynamique si on parvient à battre Malines. Le mental passera alors au-dessus de la fatigue ".

Tournai a déjà prouvé cette saison qu’il était plus que capable d’ennuyer les gros. Sera-ce encore le cas en fin d’après-midi?