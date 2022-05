Tour final de P3: Une infime chance de P2 pour Bléharies et le Pays Vert B

Bouffioulx – Bléharies

On ne se le cache pas du côté de Bléharies, la marche au précédent tour était tout simplement trop haute. " La défaite n’a pas été un coup dur car Ressaix nous a été supérieur , reconnaît Florian Sénéca. Leur groupe était plus expérimenté que le nôtre. La déception a été vite oubliée car on sait d’où on vient. Ce tour final n’est que du bonus pour nous. Ce n’est que du plaisir même si on joue chaque match à fond. La seule chose qui me déçoit par rapport à dimanche dernier, c’est qu’on a été paralysé par l’enjeu. J’avais pourtant tenté de retirer la pression avant la rencontre. Mais cela n’a pas fonctionné. J’ai beaucoup de jeunes dans mon effectif. J’espère qu’ils auront appris de cette erreur et qu’ils se lâcheront totalement cette fois ".

Pas de chance pour les Scaldiens, c’est un nouveau déplacement qui se présente à eux. Ce sera à Bouffioulx. " J’ai pu avoir quelques informations par "Bis" Leleu de la Montkainoise qui a battu cet adversaire la semaine passée. Mais on ne doit pas se baser que là-dessus. Dans un tour final, l’équipe à domicile a toujours un avantage. À nous d’essayer de le briser ".

Pour la rencontre, le coach aura trois absents: " Meurant vient de devenir papa et ne sera pas du voyage. Charlier et Bouttiaux sont sortis blessés dimanche et ce sera trop court. Ce sont trois pions importants. Mais je fais confiance à ceux qui les remplaceront. On n’aura pas moins de qualités. Il faudra juste se lâcher ". Et espérer s’offrir un 4ematch dans ce tour final. " Cela devient long. On n’a pas fait entraînement cette semaine. D’autant que si on passe et qu’on gagne la semaine prochaine, on ne saura toujours pas si on monte. C’est dur de rester motivé. Cela viendra une fois sur le terrain. Par contre, ce serait sympa de pouvoir s’offrir un match à domicile la semaine prochaine pour ma dernière et seule de Meurant ". Pour y arriver, le FCB pourra compter sur un car de supporters et une ambiance qu’on imagine déjà festive.

Ecaussines -Pays Vert B

Dimanche dernier, les Athois ont connu un scénario cruel en encaissant dans les toutes dernières secondes face à Néchin. Un dénouement qu’il a fallu avaler: " On a senti beaucoup de déception en début de semaine , détaille Dimitri Van Nieuwenhove. Mais au fil des entraînements, on a senti qu’elle diminuait. On a fait une très bonne séance jeudi. Le groupe a su tourner le bouton ".

Même si la montée en P2 ne dépend plus que de ses joueurs, le coach athois a confiance en ses troupes par rapport à la motivation. " Cela reste un beau challenge! Même si on ne monte pas, on veut aller au bout. Ce sera alors une bonne fin de saison pour nous car on aura prouvé qu’on est capable de rivaliser avec les meilleures P3. Et si la chance tourne pour nous, tant mieux! On ne veut avoir aucun regret ".

Pour la 3efois de suite, le CSPV devra encore voyager. " C’est notre seul regret. Même si on gagne dimanche, on se déplacera encore. Mais c’est comme ça… Toutefois, je tiens à remercier tous les supporters qui sont venus à Néchin. C’était génial pour les gamins.

On a pris quelques infos sur Écaussinnes mais on part un peu dans l’inconnu. Mais c’était déjà le cas durant tout le 1ertour du championnat et cela nous a plutôt bien réussi ". Le groupe athois sera quasiment le même ce dimanche. " Seul Dekampener sera absent. Il sera remplacé par Mundine qui revient de suspension ".