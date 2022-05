" J’ai assisté au match entre Mesvin et Mons B dimanche dernier, relate le coach enghiennois. Avec deux kops bouillants et sympathiques. J’espère qu’il y aura foule dimanche au Parc et que ce sera la fête du football." Ça, c’est pour le côté folklore.

Au niveau sportif, les nouvelles sont moins réjouissantes. " On a fait deux bons matchs à Ere et Gerpinnes mais ils ont laissé des traces parce que je n’ai plus de soldats. On a pris beaucoup de cartes jaunes, certaines très sévères et d’autres ridicules qui me vaudront quatre suspendus demain. Verhaeren, Piette, Doclot et Lecomte. J’y ajoute les blessures de Seghers incertain et Debruxelles, les deux fois 120 minutes ne nous ont pas fait du bien. Avouez que la coupe est pleine et déborde même. Je ne suis ni fataliste ni défaitiste mais réaliste. On ne peut pas demander l’impossible."

Nous, ça fait longtemps qu’on connaît Bernard, il est tout à fait capable de sortir un lapin de son chapeau! " Il en faudra un fameux alors ! je prendrai seize ou dix-sept joueurs dont quelques P4 qui se sont entraînés cette semaine avec nous."

Place au coaching mental: " J’ai des joueurs qui ont la volonté et l’envie d’une équipe de D3. Tout match est à jouer, on fera tout pour gagner et préserver nos chances avant d’aller à Mons même si Mesvin m’apparaît actuellement supérieur vu nos contretemps. Un bloc typique de P1 alors que Mons était plus joueur mais n’a pas su développer son jeu sur la surface adverse très sautillante.

J’ai un groupe fantastique qui me rappelle celui de Lessines il y a une dizaine d’années. On a réussi à émerger à Gerpinnes avec un peu de chance alors qui sait? On fera tout pour représenter fièrement la P2A, je vous le garantis!"

Enghien reste sur… 18 matchs sans défaite. Le mot de la fin est signé Matthew Verhaeren: " Dans un tour final, ce n’est pas forcément la meilleure équipe qui gagne mais la plus constante et celle qui sait gérer ses émotions. On a montré qu’on avait du répondant."