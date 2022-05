Moen recevra Deerlijk ce samedi (18h30) pour le second round du tour final de P2. L’adversaire fut un peu la bête noire de Moen durant le championnat mais les joueurs se sont préparés et sont motivés pour créer l’exploit.

Greg Vandenbulcke part confiant au vu des entraînements de la semaine. Une seule incertitude pointe mais le reste de l’équipe est prêt. "On s’est bien préparés. J’ai pratiquement un groupe complet. Il reste une interrogation autour de Gaziano. C’est un peu dommage. Pour le reste, on sait ce qu’il nous reste à faire car on n’a rien pour l’instant. Prendre 61 points en championnat et passer Moorsele au premier tour, c’est bien. Mais il faut que cela serve à quelque chose! Pour samedi, Deerlijk est un peu notre bête noire. Mais on va essayer de changer cela".

Pour la qualification, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte dans l’autre série. Une défaite de Jabbeke contre Varsenare ou une victoire de Rumbeke contre Geel seraient bonnes pour Moen mais le coach refuse de se tenir à cela: "Il faut y aller pour gagner. Cela doit commencer samedi avec une mentalité comme on avait dans les dernières semaines que ce soit à Moorsele ou la seconde mi-temps de dimanche dernier. On doit partir avec cet état d’esprit et je pense que mon équipe est assez forte pour le faire" .