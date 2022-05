En effet, le jeune Tournaisien, qui évoluait cette saison en promotion, vient de rejoindre la N3 de Roulers, où il occupera le poste de premier distributeur. Un challenge qui ne lui fait pas peur. " Même si je n’ai que 16 ans et demi et que je n’ai connu qu’un seul club, je me sens prêt. Knack a toujours été le club de mes rêves. Quand j’étais tout petit, mes parents, tous les deux pratiquants, m’ont emmené voir les rencontres de Champions League disputées au Schiervelde, une salle qui m’impressionnait. Et maintenant, je vais y jouer! C’est Simon Lemoine, attaquant de la N2 du club, qui a fait le lien entre mes parents et les dirigeants. J’ai tout de suite été emballé.

Je sais que je dois évidemment encore améliorer certains aspects de mon jeu, comme ma deuxième main ou mon bloc. Mais quand je vois que Stijn D’Hulst, le passeur de l’équipe pro, a à peu près la même taille que moi, je me dis que cela doit être possible. Le préparateur physique du club m’a d’ailleurs déjà fourni un programme de musculation que je pourrai faire chez moi en dehors des trois séances hebdomadaires à Roulers. Une d’elle sera donnée par Laurent Lemoine, le papa de Simon. Je ne serai donc pas trop dépaysé. D’autant plus que je vais m’essayer au néerlandais. Après quelques entraînements, ma prononciation a déjà changé! Et comme la moyenne d’âge de l’équipe est de 18 ans, je pense que je vais vite m’intégrer. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m’ont permis de relever ce défi. Je pense bien sûr à mon club formateur et à son président."

Ce dernier approuve en tout cas la démarche. " C’est le bon moment pour franchir le cap , croit Pierre Rasson. L’OTT est devenu trop petit pour lui. C’est un fait que Romain a été énormément sollicité par les clubs de la région, mais ça a toujours été un rêve de gamin d’aller jouer là-bas. Donc, il a fait le bon choix. C’est aussi une fierté pour nous puisqu’il est un pur produit du club ."

Libéro en promotion, Jean-Charles Deplanque est du même avis. " Romain a raison. Blessé, je n’ai pu jouer qu’une demi-saison avec lui et je suis triste de ne pas prolonger l’expérience. Mais quand tu as l’occasion de tenter un truc pareil, il faut le faire ." Même sentiment chez Laurent Crucq, toujours capitaine à l’OTT. " À Roulers, il sera super bien encadré. Il a aussi besoin d’un peu plus de motivation qu’un groupe âgé comme le nôtre ne peut pas lui apporter. Il a certainement encore une belle marge de progression. " C’est en tout cas tout le mal qu’on lui souhaite!