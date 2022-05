Mais il n’a rien de simple. Demandez donc aux Molenbaisiens ce qu’ils en pensent. Les chants hornutois le signalaient bien après la qualification dans l’entité celloise: les hommes de Saïd Khalifa étaient très heureux d’interdire une finale "wapi". En défendant le plus souvent et comptant sur le talent indéniable de Belasfar pour créer le danger devant, le Léo ne cache pas une tactique basée sur la patience et l’engagement.

Cela devrait aller pour Lericque et Beugnies

Les Unionistes veilleront donc à ne pas tomber dans le piège tendu par les visiteurs et faire mieux qu’en championnat qui a vu les deux équipes se neutraliser lors des duels aller-retour (0-0 et 1-1). Cette fois, il faudra un vainqueur qui aura l’avantage de jouer à domicile face au vainqueur du tour final du Brabant.

"C’est un avantage dont j’ai envie de profiter, une chance supplémentaire de jouer face à nos supporters, confirme Sébastien Terlin. Maintenant, il faudra battre Hornu que nous n’avons pas encore vaincu en championnat. C’est une pointure au-dessus de Solre contre laquelle nous devrons être très performants."

Et pour ce faire, le coach belœilois pourra compter sur l’ensemble de son effectif. Sortis sur blessure contre les Tuniques bleues dimanche dernier, Lericque et Beugnies devraient être présents face au Léo. Plus de peur que de mal donc pour les deux joueurs.

À Hornu, Saïd Khalifa reste confiant. "Belœil est pointé comme le favori, tout comme l’était Molenbaix! Nous allons donc essayer de négocier cette nouvelle rencontre comme la dernière. De toute façon, la vérité viendra du terrain."