Nouveau président et arrivées au CA: un vent de renouveau à Tournai

Pour ma part, j’ai accepté le rôle parce qu’il en fallait un. Le rugby, et plus particulièrement le TRC, m’a amené beaucoup dans ma vie. Je me sentais donc redevable. Mais je n’arrive pas seul. Nous sommes dix nouveaux à intégrer le conseil d’administration. Cela s’est fait un peu par hasard. On avait un repas avec l’équipe première en même temps que l’AG. Le sujet est venu sur la table et on est plusieurs joueurs à avoir décidé de nous investir plus. On est désormais vingt avec une belle mixité entre nouveau et ancien. On peut, par exemple, toujours compter sur le soutien de Jean-François Ducrotois, d’Alain Quintart mais aussi d’Eddy Denis pour qui on a créé un poste de président d’honneur. Ils vont pouvoir nous épauler et nous guider dans nos débuts. Notamment dans tout ce qui est contact. "

Le club tournaisien se porte bien pour l’instant avec une équipe première en Nationale 3 et des jeunes qui poussent. C’est notamment sur ce point que la nouvelle équipe va travailler. " On veut continuer à faire grandir l’école des jeunes. On va notamment devoir trouver quelques nouveaux entraîneurs pour encadrer certaines équipes.

On veut également travailler sur nos relations avec la Ville et sur la communication extérieure. On veut que plus de gens sachent qu’il y a du rugby à Tournai. On organise notamment une journée du club prochainement (voir ci-dessous). On a beaucoup d’idées à mettre en place. Notamment dans l’intégration des parents et de nos jeunes joueurs dans la vie du club… Il y a du boulot. On en est conscient. Mais on est motivé! "

Sur le plan sportif, la confiance sera maintenue dans le staff actuel la saison prochaine. Mais avant cela, on pensera aussi à la dernière rencontre contre Visé. " Car un podium est encore jouable , rappelle John Dambrain. Qui plus est, on a l’impression que Visé se croit déjà champion. Si on peut aller les titiller, on ne se gênera pas. On veut terminer en beauté face à nos supporters qui viendront en bus.

Quoi qu’il arrive, l’objectif du club est atteint avec au moins cette 4eplace. L’année prochaine, on visera aussi bien. On veut d’abord se stabiliser au sein de la N3. On va faire monter plusieurs jeunes de notre équipe U18 qui a été championne. À terme, on aura peut-être l’ambition de retrouver la N2 comme ce fut le cas avec Péruwelz. Mais chaque chose en son temps ", conclut le nouveau président à qui on souhaite "bon travail".