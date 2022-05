Le basket de Wapi a le vent en poupe !

Le titre de Kain vient clôturer une saison où on aura vibré avec nos clubs de Régionale. Grâce aux Kainois bien sûr qui ont réalisé une saison incroyable. La 1re place en saison régulière, des play-off parfaits et une montée en R1 plus que méritée ! La troupe de Jo Pouillard a en plus assuré le spectacle face à un public qui n’a fait que gonfler ! On est impatient de voir ce que l’ASTEK sera capable de réaliser en R1.