Balle pelote: Des rendez-vous plus réguliers pour les sélections nationales

Permettre aux jeunes de voir le chemin à parcourir

Les premiers rendez-vous ont eu lieu cette semaine. Mardi, c’était pour les jeunes à Acoz. Le lendemain, les adultes avaient rendez-vous à Ath. Avec dans la liste forcément pas mal de joueurs de la région comme Wattiez, Delbecq, Willaert, Dupont and cie. " Grâce à ces entraînements plus réguliers, on peut tester chacun dans différentes compositions pour voir comment il s’adapte à ses coéquipiers. Cela permet de voir qui peut-être un leader dans le futur… En sélectionnant des nouveaux, on montre aussi qu’une place en sélection n’est plus acquise. Qu’il faut la mériter.

C’est aussi l’occasion pour nous de voir ceux qui poussent dans leur club. Cela met en valeur le travail réalisé par les différentes entités. C’est gratifiant pour les gamins qui sont tous retournés avec un t-shirt et un short floqués aux couleurs de notre équipe nationale.

Puis, cela permet aussi aux jeunes de voir que rien n’est acquis. Parfois, il y a de grosses différences dans les championnats. Certains peuvent se croire "arrivés" car ils dominent les matchs. Mais en étant confrontés à des joueurs d’autres régions, il voit aussi qu’il y a du talent ailleurs. Cela doit les motiver à faire encore mieux. "

Un tournoi comme finalité

Durant la saison, les entraînements seront organisés un peu partout sur le territoire. " On a commencé à Acoz et Ath. La prochaine fois, ce sera encore là mais inversé pour les adultes et les jeunes. Ensuite, on ira à Fontaine, à Genappe, en Flandres. Le but reste que les sélectionnés aient le moins de route à faire. Cela permet également au club de venir assister à des séances. Voir la façon dont on travaille, l’ambiance qui règne… "

Durant la saison, les entraînements auront lieu une fois par mois. Cela pourrait être augmenté à deux reprises pendant la trêve hivernale. " Ce sera souvent le mardi pour les jeunes car ils jouent en club le mercredi. Pour les adultes, on s’adaptera aux luttes et aux tournois. "

En attendant la confirmation d’un prochain événement international, la Fédération prévoit l’organisation de son propre tournoi. " On espère pouvoir mettre sur pied des luttes amicales chez les jeunes et les adultes. Peut-être contre la France et les Pays-Bas. Car il est important que nos rassemblements aient une finalité et qu’on puisse voir s’ils permettent à tous de continuer à progresser. " Ce qui ne pourra qu’être positif pour les prochaines compétitions majeures et internationales où participeront les Belges.

Les rassemblements plus réguliers pour l’équipe nationale ne sont pas la seule innovation que la Fédération de Jeux de paume est en train de mettre en place actuellement. Elle travaille notamment sur la confection d’une nouvelle balle, moins douloureuse, pour les jeunes.

Depuis quelques jours, une machine à balles est également en test. Les sélectionnés de l’équipe nationale ont pu la tester. " C’est encore un prototype mais c’est prometteur , reconnaît Sébastien Potiez. Mercredi, Valentin Ergot, qui a pris en charge ce projet, n’était pas présent pour tout nous expliquer. On a n’a donc pas pu tester la machine à 100% mais il y a moyen de bien travailler avec et de réaliser différents exercices. Plusieurs clubs sont venus voir comment cela marche. Ils ont apprécié ".

Ne le cachons pas, ce nouvel outil a un coût: 7500 euros. " Mais il y a la possibilité d’être subsidié à 75% par l’Adeps. Il faut donc avancer la somme mais en récupérant une belle partie après. C’est un investissement qui peut également être pris en charge grâce à un sponsor. La machine peut en tout cas être une belle aide pour les formateurs. "