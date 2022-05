Wieze sans concurrence en Promotion?

En Promotion, les luttes se suivent et se ressemblent pour Wieze. Après trois rencontres, les Flandriens comptent neuf points. Après Ladeuze et Thieulain, c’est Ellignies qui a dû abandonner la totalité de l’enjeu. « Ils sont vraiment très forts, confie Sébastien Grumiau, grand-milieu de Ladeuze. Surtout le jeune Kyllian Steels ! Lors de la lutte d’ouverture, ils nous battent 13-4, en emportant neuf jeux de 40 à 2. Je les place au-dessus du lot et je ne vois pas trop qui pourrait les priver du titre. » Un titre que n’ambitionne pas le frappeur de Ladeuze, de retour aux affaires après une blessure et une opération. « Nous visons clairement le haut du tableau, mais le titre devra attendre. L’équipe a été remaniée et nous apprenons encore à nous découvrir au fil des rencontres. » Opposés à Tourpes dimanche dernier, les « Rouges » se sont inclinés 13-11 au terme d’une belle lutte. « Que je n’ai malheureusement pas su terminer, poursuit Sébastien. Souffrant d’un diabète de type 2, les premières chaleurs ne m’ont pas du bien. Sans force, j’ai dû céder ma place à la mi-temps. À 9-9, 15-40, nous laissons filer le jeu. C’est le tournant du match selon moi. Il faut saluer la belle prestation des jeunes de Tourpes. » Bien aidés, aussi, par la montée de Ludo Destrain à 10-9.