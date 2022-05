Œudeghien n’échappe pas aux difficultés

De multiples activités pour (sur)vivre

Et pourtant, les Amis de la Balle existent encore. Grâce, entre autres, à un recrutement générationnel et presque naturel. " Outre les enfants d’anciens joueurs, nous avons parfois le bonheur d’accueillir des enfants dont les parents ne connaissent pas le jeu de balle et qui cherchent une activité sportive locale. " Si les initiatives prises par la Fédération ont pour objectif d’amener plus de jeunes vers les jeux de paume, l’ancien prof d’éducation physique voit toutefois un gros bémol au niveau du matériel. " Difficile pour un enfant de prendre du plaisir lorsqu’il doit frapper une balle qui lui fait mal. Il faut aussi bien avouer que le déroulement des luttes n’est pas très amusant pour les plus jeunes. " Situé non loin de l’école du village, le club ne compte étonnamment pas d’élèves parmi ses joueurs. Ce n’est pourtant pas par manque d’initiatives. " Le club n’est quasiment jamais à l’arrêt. En hiver, ils peuvent ainsi jouer au fronton, ce qui connaît un certain succès même si nous devons composer avec la concurrence du foot, par exemple. "

Outre les événements sportifs, le club ne ménage pas ses efforts en dehors du terrain. " Repas campagnard en février, kermesses en juillet et octobre, brocante, marché aux artisans en novembre. toutes ces festivités sont essentielles. Pour que le club soit viable et pour qu’il se fasse connaître. " Essentielles, mais aussi pesantes. Actif au club depuis des dizaines d’années, le secrétaire pense de plus en plus à faire un pas de côté. " Je prends du plaisir à être sur les terrains, mais je passe parfois quatre jours par semaine au club. Ce sont la famille et les proches qui en pâtissent. Si c’était à refaire, mon choix serait peut-être différent. " Pour finir sur une note positive, JC Dupont tient à noter le dynamisme du comité. " Les enfants de comitards répondent toujours présents pour nous aider dans les diverses organisations. " De quoi permettre aux Frasnois de poursuivre leurs aventures pendant des années encore? L’avenir nous le dira.