Moulin en tête malgré un départ compliqué

Le message a été parfaitement compris par le duo qui décroche la 1replace en catégorie "Pro-Am" et termine cinquièmedu classement général. Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance après un départ plutôt compliqué. " J’ai connu un petit ennui mécanique. L’un de mes pneus était bloqué. J’ai donc fait un tout droit au premier virage. J’ai été obligé de prendre la voie de secours pour retrouver la piste. Mais j’étais alors en dernière position. On a perdu tout l’avantage obtenu lors des qualifications . J’ai dû composer avec littéralement un trou dans le pneu pendant trente minutes car je n’avais pas le droit de rentrer plus tôt. "

Heureusement, le Belge et le jeune Italien ont su garder leur sang-froid et remonter les places une à une. " J’avoue que cela a été dur. Mais finalement, lors du dernier tour, on parvient à ravir la première place. Il s’agit de la première victoire de mon coéquipier Andrea Cola en GT3. "

Vous l’aurez compris, notre régional a pris beaucoup de plaisir sur un circuit qu’il découvrait. " Et sur lequel j’avais quelques appréhensions car le tracé tourne un peu en rond à première vue. Mais finalement, je me suis bien éclaté car il y a un joli mix les enchaînements techniques et ceux bien plus rapides. Le parcours permettrait de bien s’amuser ". On ne sait pas si le pilote a eu le temps de profiter de la vue avec la vitesse de son bolide. Mais on lui souhaite avec cette route nichée autour du lac de Pergusa et en pleine nature sicilienne.

Fort de ce bon résultat, Baptiste Moulin va désormais profiter de quelques jours de repos bien mérité. " Je rentre en Belgique , nous a-t-il confiés à l’aéroport, à quelques minutes de prendre son avion. Je vais pouvoir me ressourcer quelques jours en famille et en profiter pour voir mes amis ".

Ensuite, il sera déjà temps de se concentrer sur la suite de la compétition. Car le prochain rendez-vous arrivera très rapidement. Ce sera pour le challenge européen lors des 1000 km du circuit Paul Ricard, du 3 au 5 juin.

Un mois de juin qui verra aussi le Frasnois revenir en Belgique pour les essais sur le circuit de Spa-Francorchamps. Les mythiques 24 Heures auront, elles, lieu fin juillet comme à l’accoutumée. Entre-temps, le pilote Lamborghini aura effectué sa 2ecourse du championnat d’Italie. Ce sera du 14 au 17 juillet sur le circuit de Mugello.