L’ASTEKain monte en R1: la récompense pour un effectif équilibré (photos + réactions)

Le fils du président estime que l’équipe fera bonne figure la saison prochaine à l’échelon supérieur: " J’ai déjà connu ce niveau mais ici, c’est un groupe qui se connaît bien, qui se sent capable de tenir la route et surtout qui considère qu’il est toujours plus agréable de jouer à un niveau supérieur. C’est aussi important pour le club avec cette jeune génération qui pousse derrière. Avoir une équipe qui joue en Régionale 1 peut constituer une source de motivation pour les jeunes qui veulent réussir et qui veulent se donner les moyens de bien s’entraîner tout en poursuivant leurs études. "

Les jeunes sentent la confiance

Symbole de cette jeunesse dorée, Émile Salmon, l’enfant du club, aura marqué les esprits en marquant le panier de la victoire et du titre. " Au niveau des émotions, c’est évidemment le top. Avec six points de retard, on aurait pu baisser les bras mais Alex nous permis de revenir dans la partie et surtout de retrouver la confiance. Pour cette première saison complète en équipe première, j’aurais vécu de grands moments en étant bien conseillé par les anciens. C’est aussi très important d’avoir pu compter sur un coach qui fait confiance aux jeunes. Place désormais à la R1 qui constituera une fameuse étape supplémentaire pour toute l’équipe. "

Le sens du collectif

Pour son dernier match, Olivier Delattre aurait certainement préféré bénéficier d’un peu plus de temps de jeu mais le meneur a surtout savouré l’improbable scénario qui déboucha sur une victoire d’anthologie. " Les circonstances étaient différentes par rapport aux dernières sorties mais le plus important est d’aller chercher une victoire collective. Au final, ça se joue sur des détails mais le fait d’avoir gagné fait oublier tout le reste. J’aurais eu un pincement au cœur si nous n’étions pas montés. On va désormais fêter ça, en équipe et avec les supporters, avant de prendre un peu de repos. "

Olivier Delattre n’abandonnera pas le club de son cœur puisqu’il coachera la P1 la saison prochaine. C’est d’ailleurs avec son œil de coach qu’il aura apprécié le travail livré par Joffrey Pouillard cette saison: " Il a trouvé la bonne formule en lançant des jeunes en début de saison pour compenser les blessures de quelques anciens et quand l’effectif était enfin au complet, il a su fédérer tout le monde autour du projet tout en nous rappelant qu’on repart de zéro au début du play-off. "

À l’image d’Olivier, certains jeunes comme Laurent Demaret et Théo Agache n’auront pas joué beaucoup ces dernières semaines mais le meilleur reste à venir pour ces éléments prometteurs ont encore tout l’avenir devant eux.